"Tak dla transplantacji" - pod takim hasłem odbył się w sobotę marsz nordic walking w Zakopanem. Jednym z uczestników tego wydarzenia był prezydent Andrzej Duda.

Jestem zdecydowanym zwolennikiem transplantacji jako sposobu na, de facto, przywracanie życia człowiekowi, bo brak transplantacji, brak organu do przeszczepienia w efekcie oznacza śmierć osoby, która jest chora - mówił w Zakopanem prezydent Andrzej Duda. Spotykamy się pod hasłem "Tak dla transplantacji", nie dla nas, tylko od nas, dlatego, że to my dajemy możliwość, gdyby coś nam się zdarzyło, w razie nieszczęścia, żeby można było od nas pobrać organy i dać je potrzebującemu - tłumaczył. Na zdjęciu: Uczestnicy marsz "Tak dla transplantacji", wśród nich prezydent Andrzej Duda (drugi od lewej) i prof. Piotr Przybyłowski (drugi od prawej)