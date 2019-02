35 nowych zachorowań na odrę w woj. mazowieckim

W okresie od 18 do 31 stycznia 2019 roku do Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych na terenie województwa mazowieckiego zgłoszono 35 nowych przypadków zachorowań lub podejrzeń zachorowań na odrę - informuje w poniedziałek Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie.

"W okresie od 18-31.01.2019 r. do Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych na terenie województwa mazowieckiego zgłoszono 35 nowych przypadków zachorowań lub podejrzeń zachorowań na odrę w powiatach: warszawskim - 19, grójeckim - 4, pruszkowskim - 3, legionowskim - 2, warszawskim zachodnim - 2, węgrowskim - 2, siedleckim - 1, sochaczewskim - 1, piaseczyńskim - 1" - czytamy na stronie wsse.waw.pl.

WSSE informuje jednocześnie, że osoby, które zachorowały w tym okresie to dorośli w wieku od 19 do 61 lat (27 osób) i dzieci w wieku od 2 miesięcy do 9 lat (8 osób). Ponadto wśród zgłoszonych chorych 15 osób było hospitalizowanych, a 16 nie było szczepionych przeciwko odrze.

W styczniu 2019 r. lekarze z woj. mazowieckiego zgłosili łącznie 78 przypadków zachorowań lub podejrzeń zachorowań na odrę. W 21 przypadkach zachorowania zostały potwierdzone badaniami laboratoryjnymi a w 7 przypadkach, na podstawie wyników badań laboratoryjnych, wykluczono odrę. W pozostałych przypadkach dochodzenia epidemiologiczne są w toku. Wśród 71 osób, u których potwierdzono laboratoryjnie zachorowanie na odrę było 46 osób dorosłych oraz 25 dzieci (w tym 13 w wieku do 3 lat).