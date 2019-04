Stan zdrowia byłego prezydenta Siedlec Wojciecha Kudelskiego się ustabilizował - powiedział dyrektor ds. medycznych Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Mariusz Mioduski. Dodał, że Kudelski "czuje się już lepiej".

Zdjęcie Wojciech Kudelski (z lewej) z ministrem zdrowia podczas akcji promującej e-recepty w maju 2018 r. /Marcin Pegaz / Gazeta Polska /Agencja FORUM

Były prezydent Siedlec został zaatakowany w poniedziałek przed godz. 8. przez nieznanego mężczyznę ostrym narzędziem. Sprawca zbiegł i był poszukiwany przez policję. Były prezydent z obrażeniami ciała trafił do szpitala i przebył operację. Wczesnym popołudniem funkcjonariusze policji zatrzymali mężczyznę podejrzewanego o napaść na Kudelskiego.

Mariusz Mioduski z siedleckiego szpitala wojewódzkiego przekazał dziennikarzom, że stan byłego prezydenta Siedlec się stabilizuje. "Pacjent w tym momencie wydaje się, że już się ustabilizował. Wymaga oczywiście obserwacji, monitorowania i intensywnego leczenia, podawania odpowiednich leków" - wskazał. Dodał, że Kudelski "otrzymywał odpowiednie preparaty w tym preparaty pochodzenia krwi".

Lekarz przekazał też, że rozmawiał z rannym samorządowcem. "Osobiście z nim rozmawiałam. Tylko tyle mówił, że czuje się już lepiej" - wskazał Mioduski.

Pytany o charakter obrażeń, których doznał Kudelski powiedział, że rany te w sposób bezpośredni zagrażały jego życiu. "O charakterze tych obrażeń nie mogę informować. Takie informacje przekaże prokuratura" - dodał.

Kudelski pozostanie w szpitalu

Mioduski zaznaczył, że były prezydent Siedlec pozostanie w szpitalu. "W dniu dzisiejszym pozostanie na sali pooperacyjnej. W dniu jutrzejszym, w zależności od jego stanu zdrowia, będą podjęte przez lekarzy specjalistów decyzje, co do dalszego postępowania z pacjentem, ewentualnie przekazania go do dalszych oddziałów" - podkreślił.

Lekarz zwrócił przy tym uwagę, że "z medycznego punktu widzenia przesłuchanie Wojciecha Kudelskiego w poniedziałek nie będzie możliwe". Nie wykluczył jednak, że prokuratura będzie mogła przesłuchać poszkodowanego we wtorek.

38-latek został zatrzymany

Wczesnym popołudniem w poniedziałek szef MSWiA Joachim Brudziński przekazał, że funkcjonariusze policji zatrzymali mężczyznę podejrzewanego o ugodzenie nożem byłego prezydenta Siedlec.

Rzeczniczka siedleckiej prokuratury, prok. Krystyna Gołąbek, poinformowała, że 38-letni mężczyzna został zatrzymany w powiecie siedleckim, w miejscu jego pracy. Z informacji, do których dotarła PAP, wynika, że zatrzymany Dejan Apastasi S. jest obywatelem polskim.

Jak podkreśliła rzeczniczka, podejrzewany o napaść na Kudelskiego nie został jeszcze przesłuchany, nie zostały mu postawione zarzuty ani nie wykonywano jeszcze z jego udziałem czynności procesowych. "Z udziałem zatrzymanego zaplanowane są czynności na jutro, czynności te będzie wykonywał prokurator, bo w sprawie tej zostało wszczęte śledztwo własne prokuratora o usiłowanie zabójstwa" - poinformowała prokurator, dodając, że potrzeba czasu na analizę zebranych dowodów.

Wojciech Kudelski był prezydentem Siedlec w latach 2006-2018. W 2018 r. został wybrany radnym sejmiku województwa mazowieckiego z listy PiS.