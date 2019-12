"Zbliżają się godziny szczytu i należy się liczyć, że z każdą godziną będzie coraz trudniej na drogach w rejonie ulicy Powsińskiej, gdzie doszło do awarii ciepłowniczej" - przekazał kom. Jarosław Sawicki z Komendy Stołecznej Policji.

Zdjęcie Awaria ciepłownicza w Warszawie /Rafal Oleksiewicz /Reporter

"Apelujemy do kierowców, aby - jeżeli jest to możliwe - omijali miejsce awarii w Warszawie, mówimy o odcinku Powsińskiej od świętego Bonifacego do Trasy Siekierkowskiej" - przekazał komisarz.

Nadzwyczajna sytuacja

Policjant dodał, że rejon Dolnego Mokotowa, w związku z awarią, jest narażony na zwiększoną liczbę kierujących, dlatego należy liczyć się z utrudnieniami. Podkreślił też, że jest to wydarzenie nadzwyczajne.

"Mieszkańcy zamkniętego odcinka przede wszystkim powinni śledzić informacje, które pojawiają się stronie internetowej Urzędu Miasta, Zarządu Transportu Publicznego. Jeżeli nie mamy możliwości dojazdu, należy zostawić samochód w takim miejscu, którym będzie to możliwe, aby nie tarasował drogi przejazdu" - poinformował Sawicki.

Dodał, że na miejscu pracuje co najmniej osiem załóg policyjnych i funkcjonariusze na bieżąco kierują ruchem.

"Należy słuchać się ich wskazówek, to oni decydują o tym, w którym momencie najlepsza jest trasa przejazdu i informują kierowców" - tłumaczył.

Na drodze utknęło około 200 aut

Zgłoszenie o awarii ciepłowniczej na wysokości ul. Powsińskiej 67 wpłynęło do straży pożarnej ok. godz. 9.45.

"Uszkodzeniu uległa rura ciepłownicza z gorącą woda, z której nastąpił wyciek. W związku z tym wytworzyły się duże ilości pary wodnej" - przekazał wówczas kpt. Wojciech Kapczyński z warszawskiej straży pożarnej.

Mazowiecka straż informowała, że na miejscu powstało rozlewisko wody o długości ok. 600 m, gdzie utknęło około 200 samochodów. Strażacy otrzymywali też zgłoszenia o zalanych piwnicach i garażach.

Przyczyny awarii

W wydanym po południu komunikacie spółka Veolia Energia Warszawa S.A. przekazała, że - według wstępnych ustaleń - "awarii uległa jedna z dwóch magistrali o średnicy 1100 mm dostarczająca ciepłą wodę z elektrociepłowni na Siekierkach", a miejsce usterki zlokalizowane jest w rejonie ulic Powsińskiej i Gołkowskiej.

Obecnie na miejscu pracuje około 30 pracowników i ciężki sprzęt.

Zgodnie z zapewnieniami Veolii, awaria powinna zostać usunięta w ciągu 10 godzin od jej zaistnienia, czyli do godz. 22. Według informacji spółki, napełnianie sieci grzewczej i podwyższenie ciśnienia przebiega prawidłowo, przywracane jest zasilanie w ciepło wszystkich dzielnic, oprócz Ursusa i części Mokotowa.

Rzecznik ratusz Kamil Dąbrowa poinformował ponadto, że zmieniona została praca ciepłociągów, co umożliwiło szybkie zminimalizowanie obszaru, który odczuwa niedostatki ciepła. "Żerań i Kawęczyn pracują z pełną mocą" - przekazał.

Zamknięte ulice

W związku z wyciekiem wody na drogę, obie jezdnie ul. Powsińskiej zostały zamknięte na odcinku od al. W. Witosa do św. Bonifacego. Zamknięta jest także ul. Idzikowskiego od al. Witosa do ul. Powsińskiej. Objazd zamkniętego odcinka poprowadzony został przez al. W. Witosa, ul. Jana III Sobieskiego do św. Bonifacego. Tym objazdem kursują również autobusy linii 131, 180, 185 i 187. Autobusy linii 159, 162 i 164 jeżdżą przez ul. Gołkowską, św. Bonifacego do Jana III Sobieskiego.