"O godzinie 15.25 doszło do awarii w Elektrociepłowni Żerań" - poinformował burmistrz warszawskiej dzielnicy Bielany Grzegorz Pietruczuk. W związku z tym wielu mieszkańców stolicy nie ma dostępu do bieżącej ciepłej wody lub jest on utrudniony. Chodzi o Bielany, Pragę-Północ, Pragę-Południe, Białołękę, Targówek i Żoliborz.

Zdjęcie Elektrociepłownia Żerań /Marek Bazak /East News



Burmistrz Bielan wyjaśnił, że trwa usuwanie przyczyn awarii. "Na razie brak informacji o planowanym terminie przywrócenia dostaw" - poinformował na Facebooku.



Elektrociepłownia Żerań znajduje się po prawej stronie Wisły i m.in. zaopatruje w ciepłą wodę kilka dzielnic stolicy. Są nimi Bielany, Praga-Północ, Praga-Południe, Białołęka, Targówek i Żoliborz.