Bili i kopali go po głowie. Zatrzymano sprawców brutalnego pobicia na warszawskiej Woli

Policjanci z Woli zatrzymali trzy osoby podejrzane o pobicie przechodnia. Na udostępnionym nagraniu widać, jak napastnicy kopią pokrzywdzonego po głowie i ciele. Mężczyzna trafił do szpitala. Sąd zadecydował o tymczasowym areszcie dla podejrzanych na trzy miesiące - informuje Polsat News.

Do pobicia na Woli doszło w maju tego roku. Na miejsce przyjechała karetka pogotowia, która zabrała poszkodowanego mężczyznę do szpitala, natomiast sprawcy oddali się z miejsca zdarzenia.

Na nagraniu z monitoringu widać jak trzech sprawców rzuca się na mężczyznę. Po tym, jak upada na ziemię, napastnicy nadal kopią i biją po głowie, aż do momentu, w którym traci przytomność. Na całe zdarzenie zareagowali przechodnie, którzy próbowali odciągnąć napastników od poszkodowanego.





Do trzech lat pozbawienia wolności

"Śledczy z Woli przystąpili do ustaleń. W sprawie został zabezpieczony monitoring, policjanci przesłuchiwali świadków zdarzenia. Wykonano szereg czynności operacyjnych mogących przyczynić się do wyjaśnienia okoliczności sprawy oraz zatrzymania sprawców. Policjanci przez kilkanaście dni skrupulatnie gromadzili materiał dowodowy, który podlegał szczegółowej analizie, śledczy zabezpieczyli ślady kryminalistyczne, które zostały przekazane do dalszych specjalistycznych badań" - przekazano w komunikacie policji.

Funkcjonariuszom ostatecznie udało się ustalić tożsamość podejrzanych.

Pierwszy podejrzany został zatrzymany na terenie Pragi Południe. 26-letni mężczyzna był wcześniej notowany, przez 1,5 roku przebywał w zakładzie karnym, który opuścił rok temu. Kolejny zatrzymany wpadł niedługo po nim - 35-latek został zatrzymany na warszawskim Targówku. Mężczyzna rok temu opuścił więzienne mury po odbyciu kary dwóch lat pozbawienia wolności za podobne przestępstwo. Trzeci z napastników, 25-latek, został zatrzymany kilka dni temu.

Podejrzani usłyszeli zarzuty

Podejrzani usłyszeli zarzut pobicia, działając wspólnie i w porozumieniu, skutkujący naruszeniem czynności narządów ciała na okres powyżej siedmiu dni. Dwóch pierwszych zatrzymanych usłyszało zarzut w warunkach recydywy.

Prokurator poparł wniosek policjantów o zastosowanie wobec trójki mężczyzn środka izolacyjnego i decyzją sądu zostali oni tymczasowo aresztowani na trzy miesiące. Za to przestępstwo grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.

