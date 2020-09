Wzór rachunku sumienia parafii św. Prokopa Opata w Błędowie (mazowieckie) wywołał poruszenie wśród internautów. W dokumencie skierowanym do dzieci znalazła się sugestia, by elementem rachunku sumienia stało się przebaczenie członkom rodziny aktów molestowania seksualnego.

Dokument, o jakim mowa został zamieszczony na stronie parafii, ale po pewnym czasie został usunięty. Jedna z internautek zamieściła jednak na Instagramie zrzut ekranu.

Jest to wzór rachunku sumienia skierowany do dzieci, które przystępują do spowiedzi. Rozpoczyna się on od słów czwartego przykazania: Czcij ojca swego i matkę swoją. Poniżej znalazły się "pytania pomocnicze", które mają pomóc dziecku w przeprowadzeniu rachunku sumienia.

Oburzenie w sieci wywołały zwłaszcza dwa pytania:

"Czy nie wybaczyłem rodzicom bądź krewnym, że wykorzystywali mnie seksualnie w dzieciństwie?"

"Czy krzywdziłem rodzeństwo (wykorzystywałem seksualnie brata lub siostrę)?".

Internauci wskazują m.in., że sugestie tego typu mogą być dla dzieci mylące i wymuszające tłumienie sprzeciwu wobec molestowania ze strony rodziny.

Serwis gazeta.pl skontaktował się z proboszczem parafii. Jak tłumaczy ks. Leszek Bruliński, wzory rachunku sumienia były dostępne na starej stronie internetowej, zanim pojawił się w parafii.

Proboszcz przyznał jednak, że już wcześniej pojawiały się sygnały, że wzór ten jest niepokojący i wzbudza kontrowersje.

- Po zasugerowaniu, że jest to zbyt daleko wkraczające w intymną sferę, wzór rachunku sumienia został skasowany - dodał w rozmowie z gazetą.pl.