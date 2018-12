Błędem było podejmowanie uchwały, która przywracała 60 proc. bonifikaty przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - podkreślił w środę wiceszef PO Borys Budka.

Zdjęcie Posłowie PO: Borys Budka i Marek Wójcik /Andrzej Grygiel /PAP

W połowie października, przed wyborami samorządowymi, Rada Warszawy przyjęła uchwałę ustanawiającą dla gruntów miejskich 98-proc. bonifikatę jako standardową, a 99-proc. w przypadku użytkowania wieczystego trwającego powyżej 50 lat (w przypadku gruntów, których właścicielem jest skarb państwa, wysokość bonifikaty została ustawowo ustalona na 60 proc.). Wówczas stosowny projekt uchwały przedstawił wiceprzewodniczący rady Dariusz Figura (PiS), ale poparli go jednomyślnie wszyscy radni biorący udział w głosowaniu.

W pierwszej połowie grudnia Rada Warszawy zdecydowała o zmniejszeniu bonifikaty przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości z 98 proc. do maksimum 60 proc. We wtorek prezydent stolicy Rafał Trzaskowski zapowiedział, że zwróci się do przewodniczącej Rady Miasta Warszawy o zwołanie sesji w środę i będzie rekomendował powrót do bonifikaty 98 proc. Sesja Rady Warszawy w sprawie wysokości bonifikaty zaplanowana jest na czwartek, na godz. 10.

Komentarz Budki

"Błędem było podejmowanie uchwały, która przywracała tę sytuację ustawową (60 proc. bonifikaty - PAP). Jak widać z tego się Rada Warszawy postanowiła wycofać" - przyznał w środę w TVN24 Budka. Jak podkreślił, prezydent Warszawy pokazał, że jest "dojrzałym politykiem", bierze odpowiedzialność za tę decyzję.

"Będzie zwołana specjalna sesja Rady Warszawy i ten problem zostanie zamknięty - z jednoczesnym akcentem, że mówimy sprawdzam PiS-owi" - powiedział Budka.

Budka podkreślił, że ceni polityków, którzy "potrafią zrobić krok do tyłu". "Jeżeli warszawiacy chcą takiej decyzji, to nie dość, że na gruntach stanowiących własność samorządu terytorialnego gminy Warszawa będą bonifikaty wyższe, ale dodatkowo będziemy wnosić o zmianę przepisów ustawowych i mówimy: sprawdzam PiS-owi" - wskazał.

Wysokość bonifikaty

Konieczność ustalenia wysokości bonifikaty dla gruntów będących własnością Warszawy wynika z uchwalonej w sierpniu ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności.

W przypadku gruntów, których właścicielem jest skarb państwa, wysokość bonifikaty została ustawowo ustalona na 60 proc.