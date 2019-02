CBŚP rozbiło gang "Jokera" i "Młodego"

Centralne Biuro Śledcze Policji zatrzymało 14 osób podejrzanych m.in. o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, handel bronią i narkotykami wartymi 2,6 mln zł. Grupa działała na terenie województwa mazowieckiego. Wśród zatrzymanych są domniemani szefowie gangu o pseudonimach "Joker" i "Młody".

Zdjęcie CBŚP, zdj. ilustracyjne /STANISLAW KOWALCZUK /East News

Śledztwo w tej sprawie nadzorują prokuratorzy z lubelskiego wydziału Prokuratury Krajowej. O zatrzymaniach członków zorganizowanej grupy przestępczej o charakterze zbrojnym poinformowała PAP w piątek kom. Iwona Jurkiewicz z Centralnego Biura Śledczego Policji.

"Na podstawie zebranych informacji policjanci przygotowali akcję. Działania prowadzone były na terenie województwa mazowieckiego. Przeszukano wiele mieszkań, pomieszczeń gospodarczych, samochodów. Zatrzymanych zostało w sumie 14 osób" - podała kom. Jurkiewicz.

Wśród zatrzymanych są dwaj domniemani szefowie grupy o pseudonimach "Joker" i "Młody".

Na posesjach podejrzanych policja zabezpieczyła narkotyki o łącznej wadze prawie 62 kilogramów, w tym amfetaminę, kokainę, oraz marihuanę. Zabezpieczono także sześć jednostek broni palnej, elementy broni i ponad 350 sztuk amunicji, w tym także przeciwlotniczej oraz trotyl i zapalniki. Na posesji jednego z przestępców ukryte były papierosy bez polskich znaków akcyzy oraz krajanka tytoniowa.

Prokurator przedstawił "Jokerowi" i "Młodemu" zarzuty kierowania zorganizowaną grupą przestępczą o charakterze zbrojnym, a pozostałym zatrzymanym udziału w tej grupie oraz wprowadzenia do obrotu narkotyków o czarnorynkowej wartości 2,6 mln złotych. "Zatrzymanym przedstawiono również zarzuty wytwarzania i posiadania substancji wybuchowych, a także posiadanie, handel bronią i amunicją" - poinformował PAP prok. Karol Borchólski z Działu Prasowego Prokuratury Krajowej. Broń, którą handlowała grupa, pochodziła z m.in. z "wykopków" sprzętu z czasów II Wojny Światowej.

Prokuratura skierowała 14 wniosków o areszt dla podejrzanych, z czego 13 zostało uwzględnionych przed Sąd Rejonowy Lublin-Zachód, a jedna osoba została objęta dozorem. Z ustaleń śledczych wynika, że grupa mogła działać na terenie województwa mazowieckiego od 2017 roku. Ich głównym obszarem działania były okolice Radomia, Grójca i Białobrzegów. Osoby wchodzące w skład gangu są w wieku do 23 do 61 lat. Grozi im do 15 lat pozbawienia wolności.