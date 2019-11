W nocy z 15 na 16 listopada nastąpi przełączenie ścieków z rurociągu tymczasowego na kolektory - poinformował w czwartek prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Jak zapowiedział, pod koniec grudnia zostanie przedstawiony ostateczny raport dotyczący przyczyn awarii w "Czajcie".

Rafał Trzaskowski potwierdził na konferencji prasowej, że miasto jest gotowe, aby przejąć ścieki, które od czasu awarii układu przesyłowego, do oczyszczalni "Czajka" pompowane są bypassem skonstruowanym przez stroną rządową, w tym Wody Polskie. Jak zaznaczył prezydent, stołeczne władze cały czas współpracują z Wodami.



"Przełączenie rurociągu tymczasowego na kolektory nastąpi w nocy z piątku na sobotę, czyli z 15 listopada na 16 listopada, dlatego że wtedy mamy najmniejszą objętość ścieków. W nocy dokładna, godzina zostanie dobrana" - przekazał Trzaskowski.

Jak poinformował prezydent stolicy, powstała grupa robocza między MPWiK a Wodami Polskimi, które odpowiadają za sam proces przełączenia. "Jesteśmy gotowi, oczywiście, do pomocy w całym tym procesie" - dodał.

Ostateczny raport pod koniec grudnia

Pod koniec grudnia przedstawimy ostateczny raport dotyczący przyczyn awarii w "Czajcie" - zapowiedział prezydent stolicy.

Zaznaczył jednocześnie, że eksperci z politechniki wciąż badają wszystkie próbki. "Zostały zajęte próbki przez służby. W związku z tym czekamy, aż te próbki zostaną naszym ekspertom oddane do ostatecznej oceny" - powiedział prezydent stolicy.

Sprawę badają m.in. CBA i GIOŚ

Dodał też, że własne dochodzenia prowadzą w tej sprawie zarówno CBA, prokuratura, jak i Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, a pod koniec grudnia zostanie przedstawiony ostateczny raport dotyczący przyczyn awarii.

Rafał Trzaskowski stwierdził też, że potwierdzają się informacje o tym, że głównymi "były problemy związane przede wszystkim z wykonaniem tego kolektora, ale również pojawiały się problemy w tej fazie projektowej, zwłaszcza jeśli chodzi o dobór materiałów" - stwierdził prezydent stolicy.

Pod koniec sierpnia doszło do awarii dwóch kolektorów odprowadzających ścieki z lewobrzeżnej Warszawy do leżącej na prawym brzegu oczyszczalni "Czajka". W efekcie nieczystości były zrzucane do Wisły. W reakcji na awarię premier Mateusz Morawiecki podjął decyzję o budowie tymczasowego rurociągu, którym ścieki z lewobrzeżnej Warszawy są przepompowywane "Czajka".