Od godz. 4 rano w poniedziałek ścieki tłoczone są awaryjnym rurociągiem do oczyszczalni "Czajka" - poinformował szef KPRM Michał Dworczyk. Jak zaznaczył, rurociąg jeszcze tego dnia osiągnie 60 proc. wydajności, a 100 proc. - najdalej w środę.

Zdjęcie Wiceprezes Wód Polskich Krzysztof Woś oraz szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk podczas briefingu prasowego w Warszawie / Tomasz Gzell /PAP

Do awarii dwóch kolektorów odprowadzających ścieki z części lewobrzeżnej Warszawy do leżącej na prawym brzegu oczyszczalni "Czajka" doszło we wtorek 27 sierpnia i w środę 28 sierpnia. W efekcie nieczystości zaczęto zrzucać do Wisły. W reakcji na awarię premier Mateusz Morawiecki podjął decyzję o budowie alternatywnego rurociągu, ulokowanego na moście pontonowym na Wiśle.

Reklama

Dworczyk w porannej rozmowie z Radiem Zet powiedział, że ma "dobrą informację dla warszawiaków". "Dzisiaj, o godz. 4 rano rozpoczęło się tłoczenie i nieczystości już dopłynęły do "Czajki" awaryjnym rurociągiem" - podkreślił.

Minister zaznaczył, że jeszcze w poniedziałek rurociąg osiągnie 60 proc. wydajności. Jak wyjaśnił, instalacja została zbudowana w "ekspresowym tempie dziesięciu dni", a prace nad nią trwały w ostatnim czasie 24 godziny na dobę. "W związku z tym ta instalacja wymaga rozruchu. Są cały czas robione pomiary i badania, czy wszystko jest szczelne" - dodał. Wskazał jednocześnie, że jak na razie "wszystko doskonale działa".

Wkrótce 100 proc. wydajności

"W następnych dniach - we wtorek, najdalej w środę - już będzie 100 proc. wydajności" - powiedział Dworczyk. Podziękował przy tym Wodom Polskim, wiceprezesowi Wód Krzysztofowi Wosiowi, wiceminister gospodarki morskiej Annie Moskwie i firmom zaangażowanym w to przedsięwzięcie.

Dworczyk dopytywany, czy część ścieków jeszcze spływa do Wisły, odpowiedział, że przed rozpoczęciem szczytu porannego żadne ścieki nie trafiały już do rzeki. "Jak się rozpoczął szczyt poranny, to jeszcze jest niewielki przelew, ale tak jak powiedziałem, ta instalacja jest dopiero uruchamiana" - zaznaczył.

Dworczyk: To właśnie plan "B"

Na pytanie, czy rząd ma plan "B" na wypadek, gdyby naprawa kolektora trwała więcej niż dwa miesiące, szef KPRM odpowiedział, że rząd właśnie realizuje plan "B". "Po kilku dniach, kiedy nie było propozycji ze strony władz Warszawy, jak problem rozwiązać, to premier podjął decyzję o zbudowaniu bypassu, którym popłyną nieczystości do oczyszczalni. W związku z tym to jest plan B" - powiedział Dworczyk.

Zakład "Czajka" oczyszcza ścieki z prawobrzeżnych dzielnic Warszawy i okolicznych gmin, a od 2012 roku także te z centralnej i północnej części Warszawy lewobrzeżnej. Awarii uległy tylko kolektory przesyłające nieczystości z dzielnic na lewym brzegu Wisły. Zrzut ścieków, przeprowadzany z dawnego kanału ściekowego przy moście im. Marii Skłodowskiej Curie, dotyczy Bielan, Bemowa, Żoliborza, Woli, Śródmieścia, Ochoty, Włoch oraz części Mokotowa.