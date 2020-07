Działacz PiS rozbił auto należące do państwowej spółki. Miał zakaz prowadzenia pojazdów

Lokalny działacz PiS Sylwester Kamiński, na którym ciąży zakaz prowadzenia pojazdów, rozbił służbowe auto swojej żony. Kobieta jest wiceprezesem zarządu Energa Elektrownie Ostrołęka SA. - informuje serwis moja-ostroleka.pl.

Zdjęcie Zdjęcie z miejsca zdarzenia /OSP Myszyniec /facebook.com

Do zdarzenia doszło w sobotę 27 czerwca w miejscowości Drężek w gminie Myszyniec.

Należąca do państwowej spółki skoda superb, którą kierował Kamiński, zderzyła się z peugotem.



Informację o tym, że to Kamiński siedział za kierownicą, przekazał były senator Krzysztof Majkowski, powołując się na źródła zbliżone do służb mundurowych.



Kierowcy obu pojazdów byli trzeźwi.



Sylwester Kamiński ma zakaz prowadzenia pojazdów. W związku z tym odpowie za niestosowanie się do wydanego orzeczenia sądu - poinformował w rozmowie z moja-ostroleka.pl asp. Krzysztof Kolator z tamtejszej komendy policji. Kłopoty może mieć też żona działacza PiS - za udostępnienie firmowego auta nieupoważnionej osobie pracownik może zostać ukarany przez pracodawcę.