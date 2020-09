​Kłopotliwe nagranie Trzaskowskiego. Gronkiewicz-Waltz broni prezydenta

Nagranie z imprezy, na której prezydent stolicy Rafał Trzaskowski mówi, że Warszawa "to jego miasto" wywołało falę komentarzy. Do grona komentujących dołączyła poprzedniczka Trzaskowskiego - Hanna Gronkiewicz-Waltz. Była prezydent stanęła w obronie swojego następcy.

Zdjęcie Hanna Gronkiewicz-Waltz /Adam Chelstowski /Agencja FORUM

"Jeśli ktoś ma tylko problemy, jak normalne zachowanie na dyskotece, czyli po prostu luz, to powiem wam, jako mająca 7 krzyżyk, to żałujcie, że jesteście takiego starego ducha. Moje pokolenie jednak dobrze się bawiło mimo komuny" - napisała na Twitterze Gronkiewicz-Waltz (pisownia oryginalna).

Reklama

To komentarz do nagrania, jakie w weekend zamieścił serwis plotkarski "Pudelek". Jak wynika z materiału, prezydent Trzaskowski bawił się w jednym z warszawskich klubów na urodzinach znajomej. Nie podobała mu się jednak muzyka, jaką tam grano.

Trzaskowski próbował przekonać DJ’a, by grał bardziej taneczną muzykę. W pewnym momencie pada: "To moje miasto, weźcie to troszeczkę pod uwagę".

Sam Trzaskowski, komentując wydarzenie, zamieścił nagranie z jedną ze scen filmu "Love Actually", gdzie grany przez Hugh Granta premier Wielkiej Brytanii zostaje przyłapanych przez sekretarkę na tańcu do "imprezowej" muzyki.