O godz. 17:20 z ronda Romana Dmowskiego wyruszył IX Marsz Powstania Warszawskiego zorganizowany przez środowiska narodowe. Tegoroczny marsz nosi hasło "Niemieckie zbrodnie nierozliczone". Podczas przemarszu doszło do serii incydentów - ze strony uczestników marszu i kontrmanifestujących. Interweniowała policja.

Zdjęcie Obchody powstania warszawskiego w stolicy / Leszek Szymański /PAP

Tłumy mieszkańców stolicy zaczęły się gromadzić na rondzie Dmowskiego na pół godziny przed "godziną W". Część przyszła z biało-czerwonymi flagami - na niektórych był symbol Armii Krajowej lub znak "kotwicy" - z opaskami z symbolem Polski Walczącej i w koszulkach upamiętniających Powstanie Warszawskie.

Reklama

Gęsty, biało-czerwony dym z rac spowił centrum Warszawy tuż przed godz. 17. Zgromadzeni na rondzie Dmowskiego uczcili "godzinę W" minutą ciszy. Po niej odśpiewali Hymn - Mazurka Dąbrowskiego, skandowali "Cześć i chwała bohaterom".

Do zebranych przemawiali m.in. poseł Konfederacji, prezes Ruchu Narodowego Robert Winnicki oraz prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości Robert Bąkiewicz.

"Niemieckie zbrodnie nierozliczone".

Tegoroczny marsz został zorganizowany przez Stowarzyszenie Marsz Niepodległości oraz Roty Marszu Niepodległości pod hasłem "Niemieckie zbrodnie nierozliczone".

Uczestnicy pochodu wznoszą okrzyki: "Bóg, Honor, Ojczyzna. Uczestnicy marszu niosą transparenty z napisami: "Niemieckie zbrodnie nierozliczone", "Stop totalitaryzmom", "Normalna rodzina - silna Polska" i "Ruch Narodowy".

Incydenty

Na placu Krasińskich, do którego dotarli uczestnicy marszu, doszło do incydentu. Zgromadziła się tam grupa demonstrantów, którzy z białymi różami usiedli przed pomnikiem Powstania Warszawskiego. Zostali usunięci przez policję i otoczeni kordonem.



Wcześniej w czasie przemarszu na wysokości ulicy Foksal kilka osób wywiesiło baner z hasłem "Powstań przeciwko faszyzmowi" oraz "Feminizm nie faszyzm".

Zdjęcie Manifestacja w kontrze do marszu narodowców / Jakub Kamiński / East News

Natomiast na balkonie naprzeciwko rozwieszono tęczową flagę, a w oknie pojawił ubrany na czerwono mężczyzna w peruce i slipkach. W ludzi idących w marszu poleciało kilka plastikowych butelek.

"Cały czas trwają zabezpieczenia przemarszu" - powiedział PAP nadkom. Sylwester Marczak, rzecznik stołecznej policji.

Z kolei uczestnicy marszu narodowców podarli tęczową flagę - wynika ze zdjęć zamieszczonych w agencjach prasowych.



Zdjęcie Uczestnicy marszu podarli tęczową flagę /Jakub Kamiński /East News

Rocznica powstania

76 lat temu, 1 sierpnia 1944 r., na rozkaz komendanta głównego AK gen. Tadeusza Komorowskiego "Bora" w Warszawie wybuchło powstanie. Było największą akcją zbrojną podziemia w okupowanej przez Niemców Europie. Planowane na kilka dni, trwało ponad dwa miesiące. Jego militarnym celem było wyzwolenie stolicy spod niezwykle brutalnej niemieckiej okupacji, trwającej od września 1939 r.

1 sierpnia 1944 r. do walki w stolicy przystąpiło około 40-50 tys. powstańców. Zaledwie co czwarty z nich mógł liczyć na to, że rozpocznie ją z bronią w ręku. Przez 63 dni powstańcy prowadzili heroiczny i samotny bój z wojskami niemieckimi. Ostatecznie wobec braku perspektyw dalszej walki 2 października 1944 r. przedstawiciele KG AK podpisali z Niemcami układ o zaprzestaniu działań wojennych w Warszawie.