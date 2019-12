W poniedziałek nad ranem pracownicy sortowni w Płońsku (woj. mazowieckie) poinformowali o znalezieniu martwego noworodka - powiedziała rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Płocku Iwona Śmigielska-Kowalska.

Jak przekazała Iwona Śmigielska-Kowalska, znalezione ciało należało do około 30 tygodniowego noworodka płci męskiej. "Prokurator był na miejscu z policją. Przeprowadzono oględziny" - dodała prokurator.

Jako pierwszy o sprawie napisał portal plonskwsieci.pl.

Według informacji portalu ciało noworodka zawinięte w torbę znalazł jeden z pracowników Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Płońsku na ostatnim odcinku linii ręcznego sortowania odpadów.

"Makabrycznego odkrycia dokonano już pod koniec procesu sortowania, na tzw. sicie obrotowym, wtedy musiało dojść do odsłonięcia jakiejś części zwłok" - powiedział portalowi prezes miejskiej spółki PGK Dariusz Matuszewski.

Jak dodał Matuszewski, "sortowane śmieci pochodziły z dzisiejszego załadunku i odbierane były w przeważającej większości z Płońska". Portal podaje także, że jeden z kontenerów na odpady nosił ślady podpalenia.

"Szok, pracownicy sortowni bardzo to wszystko przeżywają, w większości pracują tam kobiety. Odbije się to na ich pracy. Kazałem zatrzymać wszelkie działania" - przyznaje Dariusz Matuszewski, dodając, że to pierwsze tego typu zdarzenie, jeśli chodzi o naszą sortownię, jak istnieje ona 10 lat" - napisano na portalu.