Powołując się na marcową ustawę covidową, która zawiesiła część zapisów prawa budowlanego, deweloper chce wybudować w mazowieckiej wsi ośmiopiętrowy budynek. Władze gminy próbują zablokować tę budowę. - Musimy to konsultować z prawnikami, bo jeżeli prawo nie obowiązuje, a nie obowiązuje, to nikt nie wie, jak z tym postępować - oświadczył powiatowy inspektor nadzoru budowlanego w Legionowie.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Legionowie wszczął postępowanie w sprawie planów budowy ośmiopiętrowego budynku we wsi Wieliszew (woj. mazowieckie). Wykorzystując przepisy ustawy antycovidowej deweloper chce postawić tam budynek w niskiej zabudowie.

W ubiegłym tygodniu władze gminy poinformowały, że spółka RSJ House zamierza wybudować wśród domków jednorodzinnych ośmiopiętrowy budynek, korzystając z zapisów ustawy z 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem epidemii COVID-19. Specustawa antycovidowa zawiesiła część zapisów kodeksu budowlanego.

- Robimy wszystko, co możemy, aby tej budowie zapobiec - powiedział wójt gminy Wieliszew Paweł Kownacki. Jak tłumaczył, kolidują z nią kwestie ochrony przyrody, których - przypomniał - ustawa antycovidowa nie wyłącza. - Są tam pomniki przyrody, które wymagają stosownej procedury - wyjaśnił. Poinformował jednocześnie, że wysłał doniesienie do starosty, by zatrzymał tę inwestycję. Zawiadomił też ABW i prokuraturę.

Na udostępnionej przez wójta wizualizacji budynek jest wyższy od wszystkich pozostałych budynków stojących obok, w tym znajdującego się nieopodal kościoła. Zaznaczył, że zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miejsce, w którym spółka zgłasza realizację inwestycji, przeznaczone jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą.

"To nie jest samowola"

We wtorek Waldemar Graczyk, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego w Legionowie poinformował, że PINB przeprowadziła kontrolę oraz wszczęła postępowanie w tej sprawie. - Strony zostały o tym poinformowane, przeprowadziliśmy kontrolę i teraz analizujemy dane - dodał. Jak wyjaśnił, po zakończeniu analizy zapadnie decyzja o ewentualnym wstrzymaniu budowy.

- Nie można powiedzieć, że jest to samowola (budowlana), ponieważ obowiązuje ustawa, a budowa została zgłoszona do wydziału architektury zgodnie z obowiązującym prawem - powiedział. - A prawo jest takie, że unieważnia obowiązywanie prawa budowlanego - dodał. Jak wyjaśnił, zgodnie z zapisami ustawy antycovidowej, inwestor ma tylko obowiązek zgłosić, że przystępuje do budowy, która będzie przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się epidemii COVID-19. - Tak ustawa dozwala, tak więc postępują inwestorzy - przyznał, podkreślając jednocześnie, że nie jest to sytuacja jednostkowa. - Jest szereg podobnych sytuacji - zaznaczył.

Odnosząc się do Wieliszewa, wskazał, że inwestor nie rozpoczął jeszcze na miejscu żadnych robót budowlanych. - Wszystko jest na etapie zgłoszenia i prac przygotowawczych - poinformował.

Podkreślił, że PINB musi działać odpowiedzialnie. - W dalszym ciągu będę prowadzić to postępowanie, a jeżeli zajdzie taka konieczność, to wstrzymam dalszą budowę - zapowiedział. - Liczę się z tym, że inwestor odwoła się od tej decyzji - dodał.

"Prawo nie obowiązuje"

Dopytywany, kiedy zapadnie decyzja o ewentualnym wstrzymaniu budowy, zapowiedział, że do końca przyszłego tygodnia PINB planuje załatwić tę sprawę. - Musimy to konsultować z prawnikami, bo jeżeli prawo nie obowiązuje, a nie obowiązuje, to nikt nie wie, jak z tym postępować - zastrzegł.

Poinformował również, że prokuratura, którą zawiadomiła gmina, nie zgłosiła się jeszcze do niego w tej sprawie. Wójt gminy Wieliszew Paweł Kownacki powiedział natomiast, że prokuratura w Legionowie wciąż analizuje materiał, który od niego wpłynął. - Na razie złożyliśmy zawiadomienie do prokuratury rejonowej, ale jesteśmy w trakcie analizy, czy należy poinformować również Prokuraturę Regionalną w Warszawie - dodał.

Spółka RSJ House nie udzieliła komentarza na temat inwestycji w Wieliszewie. Zaznaczyła jednak, że w najbliższych dniach zajmie stanowisko w tej sprawie.