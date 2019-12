Prokuratura Rejonowa w Pułtusku prowadzi śledztwo przeciwko 22-letniemu Adrianowi F., który jest podejrzany o usiłowanie zabójstwa dwóch mieszkańców Pułtuska - poinformowała w poniedziałek Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce. 22-latek zaatakował ich nożem.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /Piotr Kamionka /Reporter

Do ataku nożownika doszło w nocy z 31 października na 1 listopada 2019 r. w Pułtusku. 25-letni Łukasz M. oraz 31-letni Kamil R. wracali do swoich domów. Szli chodnikiem wzdłuż ulicy Daszyńskiego, gdy po drodze spotkali młodego mężczyznę w kurtce z kapturem. Był to Adrian F., który poprosił ich o papierosy.

Reklama

W pewnym momencie 22-latek wyjął noże kuchenne i zaatakował nimi Łukasza M. i Kamila R. "Sprawca zadawał im ciosy nożami niemalże na oślep po całym ciele" - przekazała w poniedziałek Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce.

Jak podała prokuratura, Łukasz M. zaczął uciekać. Wówczas nożownik zaatakował leżącego na jezdni Kamila R. i dźgnął go kilkakrotnie nożami w plecy i uciekł.

Pomocy ofiarom udzielili młodzi ludzie, przejeżdżający obok ulicą, którzy wezwali karetkę pogotowia oraz powiadomili policję. Łukasz M. i Kamil R. zostali zabrani do szpitala, gdzie udzielono im specjalistycznej pomocy medycznej.

22-letni sprawca usiłowania zabójstwa został zatrzymany jeszcze tej samej nocy w Pułtusku przy ul. Rynek. Miał ponad promil alkoholu w organizmie.

Adrian R. usłyszał zarzuty podwójnego usiłowania zabójstwa. Mężczyzna nie przyznał się do zarzutów i złożył krótkie wyjaśnienia. Sąd zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Za zarzucane mu przestępstwo grozi nawet dożywocie.