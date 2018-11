Czy w mazowieckiej gminie Skaryszew doszło do próby uprowadzenia 10-letniego chłopca? O sprawie pisze "Echo Dnia".

W zeszły czwartek (22 listopada) dziesięcioletni wracał ze szkoły do domu, kiedy zatrzymał się przy nim samochód. Jego kierowca namawiał chłopca, aby wsiadł do środka. Miał przekonywać dziecko, że został przysłany przez jego matkę i podwiezie go do domu.

Chłopiec nie wsiadł do samochodu. Wystraszony, zaczął uciekać. Kierowca wysiadł z samochodu i zaczął gonić chłopca. Na szczęście został spłoszony przez nadjeżdżający pojazd.

Tymczasem dziecko pobiegło do domu, a matka zaalarmowała policję.

Informacje "Echa Dnia" potwierdza radomska policja. "W ubiegłym tygodniu do Komisariatu Policji w Skaryszewie zgłosiła się matka z 10-letnim synem. Kobieta poinformowała, że gdy chłopiec wracał ze szkoły, zatrzymał się jakiś pojazd w kolorze pomarańczowym i kierowca tego auta chciał go podwieźć. 10-latek się nie zgodził, a kierowca odjechał" - relacjonowała Justyna Leszczyńska, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Radomiu.

Jak nieoficjalnie dowiedziała się gazeta, mężczyzna, który zwabiał chłopca do samochodu, mógł być notowany za czyny pedofilskie i ma być znany policji. Sytuację miał zarejestrować monitoring na jednym z budynków w tej miejscowości. Stąd wiadomo już jakim samochodem poruszał się podejrzewany mężczyzna. Ustalenie jego danych jest zatem kwestią czasu.

