Do ok. godz. 20 potrwają utrudnienia na drodze krajowej nr 7 w kierunku Warszawy, gdzie doszło do wypadku, w wyniku którego zginął 47-letni obywatel Wietnamu.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /123RF/PICSEL

Jak poinformował kom. Jarosław Sawicki z Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie do wypadku doszło na drodze krajowej nr 7 w miejscowości Stefanowo (gm. Lesznowola). "Po godz. 17 kierujący mercedesem sprinterem potrącił, jak się okazało śmiertelnie, rowerzystę. Wiemy, że to 47-letni obywatel Wietnamu" - powiedział.

Jak informuje serwis dla kierowców Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Austrostrad, zablokowany prawy pas ruchu w kierunku Warszawy ruch odbywa się lewym pasem.

"Apelujemy do kierowców o ostrożność. Warunki są wciąż bardzo trudne i tutaj apelujemy - noga z gazu!" - powiedział Sawicki.

Jak zaznaczył utrudnienia potrwają jeszcze kilka godzin. Z kolei według informacji GDDKiA utrudnienia mogą się zakończyć o godz. 20.