Mazowieckie: Zgłoszenie o podłożeniu ładunków wybuchowych w kilku sklepach

Stołeczna policja potwierdza, że ktoś rozesłał informację o podłożeniu ładunków wybuchowych w sklepach jednej z sieci handlowych na terenie kilku warszawskich powiatów.

Jak powiedziała PAP Magdalena Bieniak z zespołu prasowego Komendy Stołecznej Policji, zgłoszenie dotyczyło kilku sklepów na terenie kilku powiatów m.in. piaseczyńskiego i pruszkowskiego.



Zgodnie z procedurami, policja sprawdza obecnie te placówki mając na względzie bezpieczeństwo personelu i klientów. W większości sklepów nie zarządzono ewakuacji; policja przypomina, że decyzja o ewakuacji należy do administratora budynku.



Bieniak podkreśla, że celowe wywołanie fałszywego alarmu i reakcje służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo to przestępstwo, które zagrożone jest karą do ośmiu lat pozbawienia wolności. Policja wielokrotnie pokazała, że potrafi skutecznie dotrzeć do autorów takich wiadomości, nawet jeśli usiłują oni ukryć swoją prawdziwą tożsamość.