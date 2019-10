Mińsk Mazowiecki: Policjanci znaleźli u 31-latka zabytkowe, wojskowe elementy z XIX i XX w.

Policjanci wydziału kryminalnego mińskiej komendy zabezpieczyli u 31-letniego mieszkańca gminy Mińsk Mazowiecki kolekcję wojskowych elementów z XIX i XX w. Przedmioty są chronione ustawą o ochronie zabytków. Mężczyźnie może grozić odpowiedzialność karna.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /Gerard /Reporter

Funkcjonariusze namierzyli 31-latka, rozpracowując osoby, które w nielegalny sposób stają się posiadaczami zabytków archeologicznych.

Wśród zabezpieczonych przedmiotów znalazły się m. in.: lufa karabinu z bagnetem, klamry od paska niemieckiego, metalowa płytka zapisana cyrylicą z 1860 roku, trzy sztuki elementów zamków od broni skałkowej, 77 sztuk ołowianych kul do broni strzeleckiej, dwa guziki wojskowe z XIX w. pułku 17 i pułku 5, guzik cesarski wojsk inżynieryjnych i wiele innych. Policjanci zabezpieczyli również wykrywacz do metalu.

Śledczy prowadzą w tej sprawie pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Mińsku Mazowieckim czynności wyjaśniające.

Policjanci przypominają, że poszukiwanie bez pozwolenia ukrytych lub porzuconych zabytków, zwłaszcza przy użyciu narzędzi elektrycznych (np. wykrywacza metali), jest sprzeczne z prawem. Mężczyźnie może grozić kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności nawet do 2 lat.