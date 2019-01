Myśleli, że to dzik. Po Warszawie spacerowała świnka wietnamska

Dwóch mieszkańców warszawskiej dzielnicy Wawer wracało w nocy do domu. Na ich drodze stanęło duże zwierzę. Warszawiacy myśleli, że to dzik i wezwali straż miejską. Okazało się, że była to wyrośnięta świnka wietnamska.

Zdjęcie Świnka wietnamska na ul. Uroczej w Warszawie /strazmiejska.waw.pl /

Około godz. 4.00 rano dwóch mieszkańców warszawskiego Wawra wracało od znajomych. Na ul. Uroczej natknęli się na duże zwierzę spacerujące po chodniku i przypominające dzika.

Mężczyźni wezwali Ekopatrol straży miejskiej. Strażnicy, mimo iż początkowo wzięli zgłoszenie za żart, pojechali na miejsce.

"Nawet, jeśli brzmi to nieprawdopodobnie, musimy poważnie traktować każde zgłoszenie" - relacjonował st. insp. Sławomir Smyk z referatu prasowego.

Gdy strażnik i strażniczka przyjechali na miejsce, okazało się, że warszawiacy spotkali nie dzika, lecz dużą świnkę wietnamską.

"Świnka pewnie komuś uciekła albo ktoś się jej pozbył" - mówił Smyk.

Strażnicy złapali zwierzę. Gdy próbowali umieścić je w radiowozie, zaczęły się kłopoty.

"Funkcjonariusze byli zdziwieni, że to jest tak dobrze odhodowana świnka. Ważyła prawie 60 kilogramów. Dwoje strażników próbowało ją podnieść, ale mieli problemy z udźwignięciem transportera" - relacjonuje st. insp. Smyk. W końcu udało się zwierzę zapakować do samochodu.

Zwierzę noc spędziło w komendzie.

"Strażnicy zaopiekowali się świnką i dali jej coś do jedzenia. Zwierzę nie było wybredne i nie sprawiało kłopotów" - opowiada st. insp. Smyk. Świnkę wietnamską przewieziono do schroniska "Na Paluchu".

Aleksandra Kuźniar