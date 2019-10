​Na 18-latka spadł samobójca. Trwa zbiórka na leczenie

Do tragicznego zdarzenia doszło 22 września w Warszawie. Z osiemnastego piętra bloku w centrum stolicy wyskoczył 26-letni samobójca. Spadł on wprost na 18-letniego Rusłana, który przyjechał do Polski z Ukrainy. Rodzina i przyjaciele zbierają pieniądze, które pomogą w leczeniu nastolatka.

Zdjęcie 18-letni Rusłan, zdjęcie pochodzi ze strony zrzutka.pl /

Historię opisuje m.in. Polsat News. Jak czytamy, feralnego wieczoru (niedziela, 22 września), 18-latek siedział w restauracyjnym ogródku przy ul. Świętokrzyskiej w Warszawie i świętował urodziny jednego z kolegów.

Niespodziewanie na grupę młodych ludzi spadł samobójca. 26-latek wyskoczył z osiemnastego piętra bloku.

Mężczyzna spadł wprost na 18-letniego studenta z Ukrainy. "Pamiętam, że siedzieliśmy z przyjaciółmi... i to wszystko" - powiedział Polsat News Rusłan.

Nastolatka cudem udało się uratować, a kilka dni temu obudził się ze śpiączki, jednak jego stan nadal jest ciężki. Potrzebna jest jeszcze pilna operacja głowy.

I tu zaczynają się kolejne problemy - finansowe. Ubezpieczenie nie pokryje bowiem kosztu tak poważnej operacji.