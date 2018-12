Nietypowy pasażer na gapę w samolocie do Warszawy

Nietypowy gość na warszawskim lotnisku. Ekopatrol Straży Miejskiej zaopiekował się jednym z pasażerów na gapę. Chodzi o... kota.

Zdjęcie Tak wygląda pasażer, który z Lublina poleciał do Warszawy /Straż miejska Warszawa /

Osobliwe zgłoszenie wpłynęło wczoraj wieczorem do strażników z Ekopatrolu - dowiedział się reporter RMF MAXXX Przemysław Mzyk. Prośba dotyczyła zaopiekowania się... kotem. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie zgłaszająca instytucja - było to bowiem Lotnisko im. Fryderyka Chopina.



Gdy funkcjonariusze pojawili się na Okęciu, okazało się, że kot przyleciał prawdopodobnie z Lublina rejsowym samolotem. W trakcie lotu jedna z pasażerek chciała umieścić swój bagaż pod fotelem. Niestety miejsce było zajęte już przez... kota. Nie wiadomo, jak znalazł się on na pokładzie.



O pomoc poproszono lotniskowego sokolnika, który zawiadomił stołeczną straż miejską, funkcjonariusze zaopiekowali się pasażerem bez biletu. Kot został przewieziony do schroniska dla zwierząt na warszawskim Paluchu.



Zdjęcie Nie wiadomo, jak kot znalazł się na pokladzie / Straż miejska Warszawa /

Przemysław Mzik, RMF MAXXX