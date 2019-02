Od północy na terenie Warszawy obowiązuje pierwszy stopień alarmowy ALFA oraz drugi stopień BRAVO-CRP. Alerty zarządził premier Mateusz Morawiecki w związku z konferencją dotyczącą bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie, która odbędzie się w środę i w czwartek w stolicy. Oba stopnie alarmowe obowiązują do piątku.

Zdjęcie Premier Mateusz Morawiecki /Emmanuel Dunand/AFP /East News

ALFA to najniższy w czterostopniowej skali stopień alarmowy. To sygnał dla służb i administracji publicznej do zachowania szczególnej czujności, a przede wszystkim prowadzenia wzmożonych kontroli budynków użyteczności publicznej i dużych skupisk ludzi. Czujność powinni zachować również mieszkańcy Warszawy, informując policję o nietypowych sytuacjach.

BRAVO-CRP to drugi stopień w czterostopniowej skali dotyczący zagrożenia w cyberprzestrzeni.

W najbliższych dniach mieszkańcy stolicy muszą przygotować się na utrudnienia. W rejonach hoteli, w których zatrzymają się delegacje, będą zmiany w parkowaniu. Na wielu ulicach nie będzie można się zatrzymywać. W środę kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami w okolicach Stadionu Narodowego i Starego Miasta, a piesi - na Placu Zamkowym, który będzie dla nich niedostępny.



Kontrole na granicy

W związku z konferencją bliskowschodnią od wczoraj obowiązują tymczasowe kontrole na granicy Polski z należącymi do Unii Europejskiej sąsiadami. Ci, którzy chcą ją przekroczyć, powinni mieć przy sobie ważny paszport lub dowód osobisty. Muszą też być gotowi na udostępnienia do kontroli pojazdu, którym podróżują. Kontrole są prowadzone wyrywkowo przez patrole Straży Granicznej wyposażone w specjalistyczny, mobilny sprzęt.

Granicę z Niemcami, Litwą, Czechami i Słowacją można przekraczać tylko w wyznaczonych miejscach. Jest ich w sumie 287, prawie połowa na granicy z Czechami. Straż graniczna przypomina, że za przekroczenie granicy w miejscu innym niż wyznaczone grozi mandat w wysokości 500 złotych.

Obywatelom Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz innych nieunijnych państw, które na podstawie umów zawartych z UE korzystają z prawa do swobodnego przemieszczania, by wjechać do Polski wystarczy ważny dowód osobisty lub paszport. Obywatele państw trzecich muszą spełnić warunki wjazdu określone w przepisach, a także mieć paszport i wizę, jeśli jest wymagana. Listę państw, których obywatele mogą podróżować do Polski bez wiz, udostępnia na stronie polski MSZ.

Kontrole na granicy wewnętrznej Unii potrwają do soboty, 16 lutego.