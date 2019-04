Policjanci zatrzymali 31-letniego mężczyznę, który znęcał się nad swoją partnerką w ciąży. Bił ją m.in. drewnianą nogą od stołka. Kobieta z licznymi obrażeniami ciała trafiła do szpitala - powiedział PAP nadkom. Jarosław Sawicki, oficer prasowy piaseczyńskiej policji.

Zdjęcie 31-latek, który brutalnie bił swoją ciężarną partnerkę, trafił do aresztu (zdjęcie ilustracyjne) /© Panthermedia

Będąca w siódmym miesięcy ciąży 34-latka przeżywała dramat od dłuższego czasu. Kobieta nie zgłaszała tego. Była zastraszona. Jej 31-letni partner to wykorzystywał i znęcał się nad nią. Mężczyzna bił ją po całym ciele używając przy tym różnych narzędzi m.in. drewnianej nogi od stołka. "Z materiałów sprawy wynika, że jego zachowanie wobec kobiety było wyjątkowo brutalne" - informuje nadkom. Jarosław Sawicki, oficer prasowy z Komendy w Piasecznie. Kobieta z licznymi siniakami i obrażeniami m.in. głowy trafiła do szpitala.

Ze zgromadzonych przez policję materiałów wynika też, że mężczyzna znęcał się również nad psem należącym do kobiety. Miał katować zwierzaka pod jej nieobecność. Gdy 34-latka wracała z pracy do domu pies był apatyczny i przestraszony. Późniejsze badanie wykazało, że miał liczne obrażenia wewnętrzne, siniaki i krwotok w oczodołach.

Mężczyzna został zatrzymany. "Policyjni wywiadowcy ujęli go na jednej z piaseczyńskich ulic" - mówi nadkom. Jarosław Sawicki.

31-latek usłyszał trzy zarzuty: za znęcanie się nad osobą najbliższą, narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia, a także za znęcanie się nad psem należącym do poszkodowanej. Do prokuratury wpłynął wniosek o zastosowanie wobec 31-latka środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd przychylił się do niego i najbliższe trzy miesiące mężczyzna spędzi w areszcie śledczym.

Mężczyzna jest recydywistą. Odpowiadał za podobne przestępstwo w stosunku do poprzedniej parterki. Odbywał za to karę pozbawienia wolności.