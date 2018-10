Płock: Akt oskarżenia ws. posiadania pornografii dziecięcej

Prokuratura Okręgowa w Płocku sporządziła akt oskarżenia przeciwko Mariuszowi T. i Mirosławowi S., obejmujący zarzuty posiadania przez nich treści z pornografią dziecięcą. Obaj przebywają w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie (woj. mazowieckie).

Śledztwo w tej sprawie prowadzono od 2016 r., kiedy w trakcie policyjnego przeszukania w gostynińskim ośrodku odkryto u Mariusza T. nośniki cyfrowe zawierające materiały pornograficzne z udziałem małoletnich. Mirosław S. był wówczas współlokatorem Mariusza T.

Jak poinformował w czwartek PAP prokurator Andrzej Witkowski z płockiej Prokuratury Okręgowej, akt oskarżenia wobec Mariusza T. i Mirosława S. trafi wkrótce do gostynińskiego Sądu Rejonowego.

Śledztwo w sprawie Mariusza T.

Mariusz T. jest w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie pod Płockiem od kwietnia 2014 r. Trafił tam po odbyciu 25 lat więzienia za zabójstwo czterech chłopców. Pobyt w ośrodku regulują procedury określone w ustawie z listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi, stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób.

We wrześniu 2017 r. płocka Prokuratura Okręgowa przedstawiła Mariuszowi T. zarzut, w którym stwierdzono, że od stycznia 2015 r. do kwietnia 2016 r. w trakcie pobytu w gostynińskim ośrodku posiadał dziewięć plików komputerowych z pornografią dziecięcą. W sierpniu tego roku zarzut ten rozszerzono o kolejne kilka plików, które udało się otworzyć w ramach drugiej ekspertyzy biegłych. Mniej więcej w tym samym czasie zarzut posiadania treści z pornografią dziecięcą w jednym pliku zapisanym w laptopie przedstawiono też Mirosławowi S.

"W trakcie śledztwa Mariusz T. odmówił złożenia wyjaśnień, natomiast Mirosław S. przyznał się do przedstawionego zarzutu" - powiedział PAP prokurator Witkowski.

Wyrok skazujący

W ostatnich latach Mariusz T. już raz został skazany za posiadanie pornografii dziecięcej w czasie, gdy przebywał jeszcze w zakładzie karnym w Strzelcach Opolskich w latach 2006-2014. W lipcu 2015 r. Sąd Rejonowy w Gostyninie orzekł wobec niego 5 lat i 6 miesięcy więzienia. Wyrok uprawomocnił się, gdy podtrzymał go Sąd Okręgowy w Płocku, który w marcu 2016 r. odrzucił apelację obrony.

Sąd Rejonowy w Gostyninie zawiesił wykonanie kary wobec Mariusza T. do czasu zakończenia jego pobytu w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym. O tym, czy dalszy pobyt Mariusz T. w tym ośrodku jest niezbędny, co pół roku, na podstawie opinii biegłych, decyduje Sąd Okręgowy w Płocku.

Proces o posiadanie przez Mariusza T. pornografii dziecięcej w latach 2006-2014 toczył się na podstawie aktu oskarżenia wniesionego przez prokuraturę w Strzelcach Opolskich. Główny zarzut dotyczył posiadania przez Mariusza T. - w celi zakładu karnego, a także w domu w Piotrkowie Trybunalskim - sprowadzonych od nieustalonej osoby zdjęć oraz filmów pornograficznych z udziałem małoletnich na 1318 plikach komputerowych.

Inny zarzut aktu oskarżenia obejmował posiadanie przez Mariusza T. 18 plików komputerowych zawierających treści pornograficzne przedstawiające tzw. przetworzony wizerunek małoletniego uczestniczącego w czynnościach seksualnych - chodzi np. o przeklejanie twarzy dzieci na obrazy ciał osób dorosłych.

Do popełnienia tych czynów doszło, gdy Mariusz T. za zgodą władz zakładu karnego w Strzelcach Opolskich mógł korzystać w celi z prywatnego komputera. Trzy twarde dyski przesłał do swej matki w Piotrkowie Trybunalskim. To ona w 2014 r. zgłosiła organom ścigania, że na dyskach mogą znajdować się materiały z pornografią dziecięcą.