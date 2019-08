"Płock napędza równość!" - pod takim hasłem w sobotę popołudniu rozpoczął się Marsz Równości, który przejdzie ulicami miasta. To pierwsze takie wydarzenie w tym mieście. Niedaleko miejsca zbiórki uczestników marszu został zorganizowany wiec przez kibiców i Młodzież Wszechpolską.

Na sobotni Marsz Równości przyjechali m.in. europosłowie Robert Biedroń, Rasmus Andresen z Niemiec i Julie Ward z Wlk. Brytanii, a także przewodniczący SLD Włodzimierz Czarzasty. Przed rozpoczęciem marszu odbyło się spotkanie europosłów z przedstawicielami polskich organizacji LGBT. Tematem - jak informowali organizatorzy - było m.in. "wsparcie, jakiego Parlament Europejski mógłby udzielić w przeciwdziałaniu nienawiści i przemocy wobec osób LGBT w Polsce".

"Jesteśmy dzisiaj w Płocku, bo lewica zawsze jest solidarna z tymi, którzy są wykluczani, dyskryminowani, którzy są marginalizowani" - powiedział przed wyruszeniem marszu do jego uczestników lider Wiosny Robert Biedroń. Jak podkreślił, "lewica zawsze będzie stała w obronie tych, którzy są poniżani, w kierunku których lecą kamienie, którzy dzisiaj muszą dostać mocne wsparcie" - dodał.

"Myślę, że to ważne wydarzenie dla mieszkańców Płocka, zwłaszcza tych, którzy należą do różnych mniejszości. Idziemy pod hasłami tolerancji, równości, wolności i przeciw mowie nienawiści. Ma być kolorowo, pozytywnie i radośnie. Chcielibyśmy, żeby było też bezpiecznie" - powiedział przed rozpoczęciem pochodu Mateusz Goździkowski, współorganizator wydarzenia. Dodał, iż spodziewa się, że w marszu weźmie udział ok. 1,5 tys. osób.

Uczestnicy manifestacji mają transparenty z napisami: "Mąż mojego syna to moja rodzina", "Bądź z nami, czyń równość - rodzice osób LBGTQIA", "Kochane dzieci, idziemy po nasze prawa obywatelskie". Nie brakuje tęczowych flag i banerów z logotypami partii Wiosna, Razem i SLD.

Z kolei przeciwnicy Marszu Równości, których kordonem oddzielają od manifestacji policjanci, przynieśli transparenty z hasłami: "Rodzina tak, deprawacja nie", "Dość sponsorowanej z zagranicy propagandy LGBT", "Homoseksualiści chcą seksedukować Twoje dzieci. Powstrzymaj ich".

Marsz wyruszył w sobotę przed godz. 15. z placu na ul. Nowy Rynek w centrum Płocka by przejść ulicami miasta na tamtejszą starówkę - zakończenie manifestacji przewidywane jest ok. godz. 15.30. Później przed płockim Urzędem Miasta ma się odbyć konferencja prasowa m.in. z udziałem europosła Andresena.

W miejscu zbiórki płockiego Marszu Równości oraz na jego trasie zgłoszono wcześniej kilka zgromadzeń, np. w obronie tradycyjnych wartości. Według zgłoszeń, w zgromadzeniach tych uczestniczyć ma 20 do 40 osób.

Organizatorzy płockiego Marszu Równości ogłosili swą inicjatywę w lipcu na jednym z portali społecznościowych - w zgłoszeniu planowali udział do 500 osób. Honorowy patronat nad tym wydarzeniem objął prezydent miasta Andrzej Nowakowski (PO). Jeszcze w piątek zapowiedział, że z uwagi na wcześniej podjęte plany, nie weźmie udziału w przemarszu.

Kilka dni temu 46 płockich naukowców i prawników, lekarzy, artystów, duchownych oraz opozycjonistów z okresu PRL, wystosowało List Otwarty do prezydenta Płocka, w którym napisali, że "z niedowierzaniem i smutkiem" przyjęli informację, iż zdecydował się on objąć honorowym patronatem Marsz Równości i zaapelowali jednocześnie o wycofanie tego patronatu.

Autorzy wspomnieli m.in. o incydentach podczas tego typu wydarzeń w innych miastach, podkreślając, że np. "w Gdańsku sparodiowano katolicką procesję Bożego Ciała, w miejsce monstrancji wstawiając obsceniczny rysunek", a "w Warszawie aktywista ruchu LGBT 'odprawił tęczową mszę' w towarzystwie 'ministranta' z durszlakiem na głowie".

Nowakowski, także w liście udostępnionym mediom, odpowiedział sygnatariuszom apelu, że Marsz Równości odbędzie się w Płocku, ponieważ jego organizatorzy dopełnili wszystkich formalności, by "publicznie wyrazić stanowisko w ważnych dla siebie sprawach", a "chcą przede wszystkim przypomnieć zasadę, która powinna towarzyszyć nam w codziennym życiu: równość wszystkich ludzi wobec prawa".