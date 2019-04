​Sześciu złodziei samochodów zatrzymali funkcjonariusze stołecznej policji. W skoordynowanej akcji brali udział także warszawscy antyterroryści. Zatrzymani mężczyźni podejrzani są o włamania i kradzieże samochodów o wartości 600 tysięcy złotych.

Zdjęcie Poranna akcja stołecznej policji /Policja

W śledztwie prowadzonym przez Wydział do walki z Przestępczością Samochodową Komendy Stołecznej Policji zamierzano zatrzymać podejrzanych na gorącym uczynku podczas kradzieży aut.

Zatrzymania zostały przeprowadzone jednocześnie w Warszawie i okolicach w poniedziałek o godzinie 6 rano. Termin akcji policji trzeba było przyspieszyć, bo do śledczych dotarły informacje, że złodzieje, obawiając się zatrzymania przez policję, zamierzają się ukryć.

Prokuratura Rejonowa w Nowym Dworze Mazowieckim zarzuca zatrzymanym kradzieże i kradzieże z włamaniem, za co grozi do 10 lat więzienia. Sąd zgodził się na tymczasowy areszt na trzy miesiące dla pięciu zatrzymanych. Ostatni z nich trafił bezpośrednio do zakładu karnego, gdzie miał odbyć inną karę więzienia. Śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań w tej sprawie.