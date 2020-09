W Karczewie (woj. mazowieckie) doszło do tragicznego pożaru budowanej hali. W jej wnętrzu strażacy znaleźli zwęglone ciało robotnika - poinformował w środę (16 września) rzecznik otwockiej straży pożarnej kpt. Maciej Łodygowski.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /Gerard /Reporter

Do pożaru doszło przy ul. Krasickiego w Karczewie (powiat otwocki). Zapaliła się tam budowana hala. Zgłoszenie o pożarze wpłynęło do strażaków ok. godz. 12.15.

- Gdy dotarliśmy na miejsce, pożarem były objęte pomieszczenia hali o wymiarach około 25 na 35 metrów. Była to hala o konstrukcji murowanej - wyjaśnił kpt. Maciej Łodygowski.

Jak dodał, na zewnątrz budynku byli pracownicy, którzy poinformowali, że wewnątrz najprawdopodobniej została jedna osoba.

- Natychmiast podjęliśmy działania ratowniczo-gaśnicze. Wewnątrz panowało bardzo silne zadymienie i bardzo wysoka temperatura. Po częściowej lokalizacji pożaru i gdy temperatura oraz zadymienie opadło, udało się do środka wprowadzić ratowników. Niestety, w jednym z pomieszczeń odnaleziono osobę bez zachowanych funkcji życiowych - powiedział kpt. Łodygowski.

Strażacy oddymili pomieszczenia i sprawdzili dokładnie, czy w hali na pewno nikogo więcej nie ma. - Na szczęście nikogo nie odnaleziono - przekazał kpt. Łodygowski.

Przyczyny pożaru wyjaśniać będzie policja pod nadzorem prokuratora.