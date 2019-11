Jak informuje RMF FM, na dalekobieżnej trasie kolejowej w Pruszkowie na Mazowszu pociąg śmiertelne potrącił pieszego. Pociągi w stronę Łodzi, Katowic, Krakowa i Poznania jadą tylko jednym torem.

Dodatkowo w miejscu wypadku ograniczono prędkość składów do 20 kilometrów na godzinę. To może oznaczać spore opóźnienia składów ruszających z Warszawy i zmierzających do stolicy.

Utrudnienia w tym miejscu mogą potrwać nawet trzy godziny. To zależy od prokuratora, który będzie badał przyczyny tego tragicznego wypadku.

Zapadła decyzja, by cześć składów skierować na tory kolei podmiejskiej.

"Chodzi nam o zachowanie ciągłości komunikacyjnej, ale trzeba się liczyć z opóźnieniami w tym miejscu" - usłyszał reporter RMF FM w Polskich Liniach Kolejowych.

