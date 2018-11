Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski będzie zarabiał miesięcznie ok. 12,5 tys. złotych brutto – zdecydowała w czwartek Rada Warszawy. To mniej więcej tyle samo, ile co miesiąc przysługiwało jego poprzedniczce – Hannie Gronkiewicz-Waltz.

Rafał Trzaskowski podczas zaprzysiężenia na prezydenta Warszawy

Trzaskowski został w czwartek zaprzysiężony na prezydenta stolicy. Później Rada Warszawy przyjęła uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia prezydenta m. st. Warszawy. Punkt ten nie wzbudził kontrowersji, choć wśród radnych nie było jednomyślności. Za uchwałą głosowało 39 radnych, przeciw - 11; siedmiu wstrzymało się od głosu.

Składniki wynagrodzenia m.in. prezydenta Warszawy określa ustawa o pracownikach samorządowych. Zgodnie z jej przepisami prezydent ma prawo do wynagrodzenia zasadniczego, dodatku funkcyjnego i dodatku specjalnego oraz dodatku za wieloletnią pracę.

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych określona została z kolei kwota wynagrodzenia zasadniczego dla prezydenta m.st. Warszawy w wysokości 5,2 tys. złotych oraz dodatku funkcyjnego (2,5 tys. złotych). Ponadto dodatek specjalny dla prezydenta stolicy przysługuje w kwocie nieprzekraczającej 50 proc. łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.

W ustawie o pracownikach samorządowych zapisano ponadto, że maksymalne wynagrodzenie prezydenta miasta st. Warszawy nie może przekroczyć w okresie miesiąca siedmiokrotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej. Oznacza to, że obecnie wynagrodzenie prezydenta Warszawy nie może być wyższe niż 12 525,94 zł brutto.

Środki na wynagrodzenie dla prezydenta Warszawy - jak wskazano w uchwale - pochodzą z budżetu miasta.