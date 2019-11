Konstanty Radziwiłł zostanie wojewodą mazowieckim - nieoficjalnie ustaliło Radio Plus. Kandydatura byłego ministra zdrowia miała zostać zaakceptowana przez premiera Mateusza Morawieckiego.

Zdjęcie Konstanty Radziwiłł /Krystian Maj /Agencja FORUM

Radziwiłł miałby zastąpić dotychczasowego wojewodę Zdzisława Sipierę, który został posłem. Polskie prawo nie pozwala na łączenie tych funkcji.



W rozmowie z Radiem Plus ewentualne przyjęcie przez Radziwiłła nowego stanowiska ocenił Adam Bielan.



- Znam Konstantego Radziwiłła, bo razem pracowaliśmy w Senacie i mam o nim jak najlepsze zdanie. Są pewne uzgodnienia, ale to wszytko należy do kompetencji premiera - powiedział europoseł.