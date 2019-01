Przedstawiciele warszawskiego PiS zapowiedzieli wniosek o zwołanie na 17 stycznia nadzwyczajnej sesji Rady Warszawy ws. użytkowania wieczystego. Chcą, by na sesji prezydent stolicy Rafał Trzaskowski poinformował nt. przygotowania stolicy do obowiązków związanych z bonifikatami.

Przewodnicząca rady miasta Ewa Malinowska-Grupińska (KO) powiedziała, że wniosek o zwołanie sesji jeszcze do niej nie wpłynął. "Rozumiem, że radni z PiS rozmawiają z mieszkańcami przez media, a nie przez radę miasta" - podkreśliła.



Zaznaczyła jednak, że ma obowiązek zwołania sesji na wniosek grupy radnych. "Przy czym nie jestem specjalnie zobligowana do terminu; mam siedem dni, w czasie których muszę zwołać (sesję)" - dodała Malinowska-Grupińska. Jak zaznaczyła, radni obecnie bardzo ciężko pracują nad sesją budżetową planowaną na 24 stycznia.

Wiceprzewodniczący Rady Warszawy Dariusz Figura (PiS) powiedział na piątkowym briefingu, że "ratusz nie udziela warszawiakom żadnych informacji w związku przyjętymi przepisami dot. 98-proc. bonifikaty przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości".

Przekonywał, że jak dotąd nie są też dostępne wzory wniosków, które mieszkańcy stolicy mieliby w tej sprawie kierować. Dlatego - mówił - na stronach warszawskiej PiS jest kompleksowa informacja dot. warunków uzyskania bonifikaty. Dodał, że radni Prawa i Sprawiedliwości pełnią dyżury, w czasie których udzielają porad w tej sprawie oraz w kwestiach związanych z podwyżkami opłat za użytkowanie wieczyste.

Figura poinformował, że przedstawiciele PiS w Radzie Miasta złożą wniosek o jej nadzwyczajne posiedzenie. Chcą, by miało ono cztery punkty: informację prezydenta Warszawy nt. przygotowania stolicy oraz urzędów dzielnic do wykonywania obowiązków związanych ze sprawą bonifikaty, informację prezydenta miasta ws. interpretacji przepisów dotyczących objęcia bonifikatą garaży (w tym stanowiących część budynku mieszkalnego).

Warszawski PiS chce także, by na sesji Trzaskowski udzielił informacji w zakresie podwyżek opłat za użytkowanie wieczyste oraz by radni zajęli się projektem uchwały autorstwa PiS, która zobowiązuje Ratusz do systematycznego "składania sprawozdań z postępów prac nad przekształceniem użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości".

Zamieszanie wokół bonifikaty

W grudniu Rada Warszawy zdecydowała o przywróceniu 98-proc. bonifikaty przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego we własność. Decyzja ta zapadła na nadzwyczajnej sesji zwołanej na wniosek prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego, który wycofał się z obniżenia ulgi do maksimum 60 proc.

W połowie października, przed wyborami samorządowymi, Rada Warszawy uchwaliła 98-proc. bonifikatę jako standardową, a 99-proc. w przypadku użytkowania wieczystego trwającego powyżej 50 lat. Te stawki miały obowiązywać od 1 stycznia 2019 r. Projekt przedstawił wiceprzewodniczący rady Dariusz Figura (PiS), a poparli go jednomyślnie wszyscy radni biorący udział w głosowaniu.