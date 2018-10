Radom: 56-latek oskarżony o zabójstwo żony usłyszał wyrok

Na 25 lat więzienia skazał w piątek sąd 56-latka z Radomia za zabójstwo żony. Kobieta była dyrektorką jednej ze szkół w podradomskiej miejscowości. Zaginęła w grudniu 2016 r., w niejasnych okolicznościach. Jej ciało znaleziono po kilku miesiącach w rzece.

Poszukiwania kobiety zakrojone były na szeroką skalę

Sąd przyznał także po 200 tys. zł zadośćuczynienia córce i dwóm synom, którzy w procesie występowali w charakterze oskarżycieli posiłkowych. Wyrok nie jest prawomocny.

We wrześniu ub. roku prokuratura oskarżyła Piotr W. o to, że grudniu 2016 r., "działając z zamiarem bezpośrednim pozbawienia życia żony Danuty" zadał jej wielokrotnie uderzenia w tył głowy tępym, twardym narzędziem, powodując liczne rany głowy, łącznie ze złamaniami kości czaszki. Według śledczych mężczyzna następnie obciążył ciało bloczkiem betonowym i wrzucił pokrzywdzoną do rzeki Pilicy w okolicy Białobrzegów, czym doprowadził do jej zgonu.

Piotr W. nie przyznał się do zarzucanego mu czynu i odmówił składania wyjaśnień. Proces sądowy toczył się bez udziału mediów.

Pod koniec 2016 roku poszukiwania kobiety, uznawanej za zaginioną zakrojone były na szeroką skalę. Dopiero wiosną jej ciało znaleziono w rzece Pilica w powiecie białobrzeskim. Niedługo po dokonaniu odkrycia, mąż ofiary Piotr W. usłyszał zarzut zabójstwa i został aresztowany.