Radom: Nie żyje pięciu kapłanów z Domu Księży Seniorów, dwóch w ciężkim stanie

W szpitalu w Radomiu zmarł 90-letni kapłan, mieszkaniec miejscowego Domu Księży Seniorów. To piąta ofiara koronawirusa w tej placówce. W szpitalu wciąż przebywa sześciu księży, dwóch z nich jest w ciężkim stanie.

Kanclerz kurii biskupiej w Radomiu ks. prał. Edward Poniewierski poinformował w poniedziałek 27 lipca, że 90-letni ksiądz Henryk Bień zmarł w piątek w szpitalu w Radomiu. Pogrzeb odbędzie się 28 lipca w Radzanowie (Mazowieckie).

To piąta ofiara COVID-19 wśród mieszkańców Domu Księży Seniorów. Pierwszy z emerytowanych duchownych zmarł na początku lipca. Miał 75 lat. W kolejnych tygodniach zmarli następni trzej księża w wieku 84, 92 i 91 lat.

Wszyscy przebywali w radomskim szpitalu.



"Dwóch ostatnich księży-seniorów zarażonych COVID-19 zostało w sobotę przewiezionych do szpitala. Zrobiono to w celu zdezynfekowania całego obiektu (...). W szpitalu nadal przebywa sześciu księży-seniorów, a w tym dwóch w stanie ciężkim" - powiedział Radiu Plus Radom ks. Poniewierski.

Jak przekazał, wolni od koronawirusa są już także wszyscy pracownicy domu (wcześniej zakażone były dwie panie).



Na początku lipca obecność koronawirusa wykryto u jednego z mieszkańców Domu Księży Seniorów w Radomiu. Emerytowanym duchownym wykonano testy. Kilkunastu z nich miało wyniki pozytywne. Księża, u których wystąpiły objawy chorobowe, zostali przewiezieni do szpitala zakaźnego.

Dom Księży Seniorów mieści się w osobnym skrzydle Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu. Placówka ma m.in. oddzielne wejście i kuchnię.