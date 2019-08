- Ściśle współpracujemy z rządem - zapewnił w sobotę na konferencji prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Poinformował, że ścieki, które płyną do Wisły, są oczyszczane.

Zdjęcie Prezydent stolicy Rafał Trzaskowski /Rafał Guz /PAP

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zapewnił podczas konferencji: "ściśle współpracujemy z rządem, jeżeli chodzi o most, który jest budowany. Rozważamy puszczenie tych specjalnych rur mostem Marii Skłodowskiej, myślimy też nad innymi rozwiązaniami, o których informujemy przedstawicieli rządu".

"Od momentu, kiedy najważniejsze osoby z rządu podjęły decyzje, żeby współpracować, tak jak to powinno być - szkoda, że nie od początku - współpracujemy ze sobą. Nie chcę komentować niektórych nieodpowiedzialnych wypowiedzi polityków PiS, ale z tymi, którzy są odpowiedzialni za rozwiązania awaryjne, współpracujemy" - powiedział. "Wspólnie organizujemy sztaby kryzysowe. Ta współpraca trwa"- dodał.

Prezydent Warszawy podziękował "wszystkim wodociągowcom w Polsce za maszyny, które służą do tego, żeby ozonować ścieki. One są wypożyczone z wodociągów w Jaworznie, Zabrzu, Gliwicach, Opocznie i Tczewie"- powiedział.

Sprzęt do dezynfekowania ścieków za pomocą ozonu dowieziono do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie o godz. 2 w nocy. "Od 1,5 godz. ścieki, które płyną do Wisły są oczyszczane" - dodał.

"Jest jeszcze za wcześnie, żeby powiedzieć, jaki procent bakterii zostanie usunięty, ale to będą znacznie obniżone wartości" - powiedział. "Naszym celem jest, żeby ścieki oczyścić w stu procentach. To sprawdzona technologia"- dodał.

Jak podkreślił prezydent Warszawy, woda w stolicy jest bezpieczna i można ją pić, ujęcia wody są powyżej zrzutu ścieków. W miejscowościach na północ od Warszawy woda jest pobierana do kontroli. "Pomiary są robione zarówno przez instytucje rządowe, jak i nasze przedsiębiorstwo wodociągowe i one wskazują, że nie ma zagrożenia bezpieczeństwa ludzi czy zwierząt. Woda w Płocku też jest bezpieczna" - powiedział.

We wtorek rano doszło do awarii jednego z kolektorów przesyłających ścieki z części lewobrzeżnej Warszawy do oczyszczalni "Czajka". Nieczystości skierowano wówczas do drugiego kolektora, który jednak w środę przestał funkcjonować. Wskutek awarii zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji podjął decyzję o zrzucie nieczystości do Wisły - do rzeki trafia 3 tys. litrów nieczystości na sekundę.