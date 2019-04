Rekordowa liczba pożarów traw na Mazowszu

Rekordowa liczba pożarów traw i łąk na Mazowszu. Od początku roku doszło już do 5200 pożarów nieużytków. Tymczasem w całym ubiegłym roku było ich 5,5 tys.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /Marek Maliszewski /Reporter

Strażacy zwracają uwagę na duże niebezpieczeństwo takich pożarów. Silny, zmieniający kierunek, wiatr może łatwo przenieść ogień na pobliskie zabudowania.

Reklama

Tylko od początku roku na Mazowszu w takich pożarach rannych zostało już siedem osób. To o dwie więcej niż w całym ubiegłym roku.



"Te pożary są bardzo groźne, są to pożary na ogół długotrwałe, niektóre gasimy przez okres kilku dni albo kilku tygodni jeżeli są to torfowiska - mówi RMF FM generał Leszek Suski, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej.



W co czwartym polskim nadleśnictwie obowiązuje teraz najwyższy stopień zagrożenia pożarowego.