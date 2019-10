RMF: Wypadek w parku rozrywki na Mazowszu

Do groźnego wypadku doszło w parku rozrywki w Mościskach w gminie Trojanów na Mazowszu. Przewróciła się tratwa z pięcioma osobami - to czwórka uczestników warsztatów terapeutycznych dla niepełnosprawnych i ich opiekun.

Zdjęcie (zdjęcie ilustracyjne) /Albin Marciniak /East News

W trakcie przeciągania drewnianej tratwy przez sztuczny zbiornik - to jedna z atrakcji parku - pływająca platforma wywróciła się.

Najprawdopodobniej część osób w sposób nagły wstało i zmieniła miejsce na tratwie przez co straciła ona stabilność. Wszystkie osoby na tratwie wpadły do zbiornika o głębokości 120 cm. Jedna z tych osób, 57-letnia niepełnosprawna kobieta przez dłużą chwile znajdowała się pod wodą, zanim wyciągnęli ją pracownicy parku.



Konieczna była reanimacja, którą do momentu przyjazdu karetki prowadzili miejscowy ratownik medyczny i policjanci.



Na szczęście udało się przywrócić funkcje życiowe, a kobietę do szpitala zabrał już śmigłowiec LPR.