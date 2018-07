RMF: Zamówiła jedzenie, dostawca próbował ją zgwałcić

W Warszawie hinduski dostawca jedzenia na wynos próbował zgwałcić kobietę, której dostarczał zamówienie. Wystraszona kobieta zdołała się uwolnić z rąk napastnika. O wszystkim powiadomiła policjantów, którzy zatrzymali podejrzanego. Mężczyzna nie przyznaje się do winy. Teraz czeka go rozprawa sądowa, podczas której może zostać skazany nawet na 12 lat więzienia. Na wniosek mokotowskich policjantów i prokuratury sąd aresztował 36-latka z Indii na dwa miesiące.

Mokotowscy kryminalni zatrzymali 36-letniego obywatela Indii, zatrudnionego jako dostawca jedzenia na wynos w jednej z warszawskich firm. Mężczyzna jest podejrzewany o to, że podczas dostarczania jedzenia, wtargnął do mieszkania pokrzywdzonej, a następnie siłą chciał ją nakłonić do obcowania z nim. Zaatakowana kobieta zdołała się uwolnić i zawiadomić policjantów.

Funkcjonariusze przyjechali na miejsce, zabezpieczyli ślady, a następnie ustalili, kim był napastnik i zatrzymali go. Mężczyzna nie przyznawał się do przestępstwa. Zebrane jednak w tej sprawie dowody, według prokuratury i policji, nie pozostawiały wątpliwości.

Mężczyzna spędzi w areszcie dwa miesiące. Sąd zadecyduje o jego dalszym losie. Za próbę gwałtu grozi mu kara do 12 lat więzienia.

