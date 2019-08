Sanepid wzmaga kontrolę wody pitnej

Mazowiecki sanepid zlecił w środę powiatowym inspektorom sanitarnym wzmożone monitorowanie bezpieczeństwa wody przeznaczonej m.in. do spożycia. Decyzja została podjęta w związku z awarią kolektora odprowadzającego ścieki z części Warszawy.

"Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny zlecił powiatowym inspektorom sanitarnym podjęcie stosownych działań mających na celu monitorowanie bezpieczeństwa wody przeznaczonej do spożycia, jak również jakości wody w kąpieliskach oraz miejscach okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny - w Powiecie Warszawskim Zachodnim, w Legionowie, w Nowym Dworze Mazowieckim, w Płocku, w Płońsku, w Sochaczewie" - poinformowała rzecznik prasowa Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego Joanna Narożniak.

Narożniak wyjaśniła, że inspektorzy z powiatów leżących nad Wisłą na północ od Warszawy pozostają w bezpośrednim kontakcie z przedsiębiorstwami wodociągowymi w tych powiatach. "Monitorujemy sytuację i obserwujemy, jak będzie się ona rozwijała" - powiedziała.

Podkreśliła, że "ujęcia wody pitnej dla Warszawy są bezpieczne i pod stałym wzmożonym nadzorem sanitarnym Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w m.st. Warszawie".

Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny poinformował w komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej, że "w związku z awarią kolektora odprowadzającego ścieki z części Warszawy do oczyszczalni ścieków 'Czajka' do rzeki Wisły przedostała się duża ilość ścieków, co może wpływać na jakość wody w Wiśle".