Strzały w centrum Warszawy. Ranny mężczyzna

Funkcjonariusze Komendy Stołecznej Policji wyjaśniają przypadek postrzału mężczyzny w śródmieściu Warszawy. Podczas kłótni grupki mężczyzn w sobotę rano jeden z nich lekko ranił innego.

"Wezwani na miejsce policjanci przewieźli mężczyznę na posterunek. Prowadzimy czynności wyjaśniające - ustalamy przyczyny i okoliczności tego zdarzenia. Zabezpieczono też broń. Sprawdzamy, czy zatrzymany miał na nią pozwolenie" - powiedział podkomisarz Piotr Świstak z Wydziału Komunikacji Społecznej KSP.

Strzelającego obezwładnili pracownicy ochrony Dworca Centralnego. Do strzelaniny doszło naprzeciw dworca - po drugiej stronie Alej Jerozolimskich - zaznaczył podkomisarz. "Po zakończeniu czynności zatrzymany najprawdopodobniej usłyszy zarzuty. Będą one zależały od ustaleń trwającego w śródmiejskiej komendzie postępowania" - dodał

Według nieoficjalnych informacji mężczyzna w trakcie zdarzenia był pod wpływem alkoholu, a broń, z której rano kilkakrotnie wystrzelił, to glock.



"Na szczęście oprócz draśnięcia nikomu nic się nie stało. Skończyło się na strachu. Postrzelonego na miejscu opatrzyli wezwani ratownicy z pogotowia ratunkowego, ale nie było potrzeby kierowania go do szpitala" - powiedział podkom. Świstak.