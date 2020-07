"Profanacja figury Chrystusa przed kościołem św. Krzyża na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie napełniła bólem parafian i mieszkańców stolicy" - czytamy w wydanym w czwartek (30 lipca) oświadczeniu Zgromadzenia Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo. Zaapelowano o modlitwę w intencji nawrócenia sumień i serc.

Zdjęcie Na pomniku Chrystusa w Warszawie pojawiła się m.in. tęczowa flaga /facebook.com

W związku z akcją osób, które w nocy z wtorku na środę (z 28 na 29 lipca) umieściły tęczowe flagi i chustki z symbolem nawiązującym do ruchu anarchistycznego na warszawskich pomnikach, m.in. na figurze Chrystusa przed bazyliką św. Krzyża na Krakowskim Przedmieściu, Zgromadzenie Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo wydało w czwartek (30 lipca) oświadczenie.

"Profanacja figury Chrystusa przed kościołem św. Krzyża na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie napełniła bólem parafian i mieszkańców stolicy" - czytamy.

"Swoje oburzenie za ten niewytłumaczalny akt wyrażają również księża ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy posługujący od czterech wieków w tamtejszej świątyni" - napisał w imieniu zakonników ks. Kryspin Banko CM. Zaapelował jednocześnie o modlitwę za sprawców czynu. "W tym trudnym dla nas wszystkich doświadczeniu, modlimy się o nawrócenie sumień i serc. 'SURSUM CORDA'".

Oświadczenie kard. Nycza

W środę po południu oświadczenie wydał w tej samej sprawie metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz. Zaznaczył w nim, że "profanacja zabytkowej figury Chrystusa 'Sursum corda' przy Krakowskim Przedmieściu w Warszawie spowodowała ból ludzi wierzących, parafian kościoła Świętego Krzyża oraz wielu mieszkańców stolicy, dla których figura Zbawiciela dźwigającego krzyż stała się symbolem nadziei w najtrudniejszych dniach Powstania".

Kard. Nycz zaapelował, by niezależnie od wyznawanych poglądów szanować uczucia religijne ludzi wierzących. "Zaprzestańmy stosowania aktów wandalizmu i przekraczania granic w debacie publicznej" - napisał.

"To jest szturm"

Na kilka najważniejszych warszawskich pomników w nocy z wtorku na środę zostały nałożone tęczowe flagi. Policja dostała zgłoszenia o trzech takich zdarzeniach. Z manifestu opublikowanego w internecie wynika, że akcja miała na celu walkę z homofobią.

"To jest szturm. To tęcza. To atak! Postanowiłyśmy działać. Tak długo, jak będą się bać trzymać Cię za rękę. Tak długo, aż nie zniknie z naszych ulic ostatnia homofobiczna furgonetka. To nasza manifestacja odmienności - ta tęcza. Tak długo, jak flaga będzie kogoś gorszyć i będzie 'niestosowna', tak długo uroczyście przyrzekamy prowokować" - czytamy w oświadczeniu opublikowanym w mediach społecznościowych.

Losy pomnika

Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo posługują w bazylice św. Krzyża w Warszawie od 1653 roku.

Figura Chrystusa dźwigającego krzyż została umieszczona przed świątynią w 1858 roku. Początkowo odlana była w cemencie w warsztacie sztukatorskim Ferrante Marconiego według projektu Andrzeja Pruszyńskiego. Ufundował ją hr. Andrzej Zamoyski. W 1898 roku zastąpiła ją figura z brązu ustawiona na cokole z czarnego granitu, zaprojektowanym przez Stefana Szyllera, ze złoconym napisem "Sursum Corda" ("W górę serca").

W czasie powstania warszawskiego we wrześniu 1944 roku wskutek detonacji "Goliatów" figura Chrystusa upadła na bruk ulicy i leżała z ręką uniesioną w górę, wskazując na napis na cokole.

Po wojnie pomnik odrestaurowano i 19 lipca 1945 roku ponownie stanął przed kościołem.