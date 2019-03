W Ołtarzewie (woj. mazowieckie) doszło do tragicznego finału policyjnego pościgu. Dwie osoby zginęły, dwie trafiły do szpitala.

- Pościg rozpoczął się około czwartej nad ranem, w Ożarowie Mazowieckim. BMW zatrzymało się na czerwonym świetle, tuż za nim stanął oznakowany samochód policyjny. Na widok radiowozu kierujący BMW gwałtownie ruszył i przejechał skrzyżowanie na czerwonym świetle - wyjaśnia podinspektor Magdalena Bieniak z sekcji prasowej Komendy Stołecznej Policji.

Policjanci, widząc co się dzieje, postanowili zatrzymać pojazd do kontroli, jednak kierowca nie zareagował. Po przejechaniu kilku kilometrów, w Ołtarzewie, kierujący wjechał na skrzyżowanie na czerwonym świetle i tam, prawdopodobnie, żeby uniknąć zderzenia z innym pojazdem, odbił i uderzył w drzewo.



W BMW były cztery osoby. Dwóch mężczyzn, w tym kierowca pojazdu, poniosło śmierć na miejscu. Dwójka pasażerów trafiła do szpitala.



Policja i prokuratura będą wyjaśniać dlaczego kierowca nie zatrzymał się i uciekał.