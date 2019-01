Trzy miliony nielegalnych papierosów. Rozbito gang

Centralne Biuro Śledcze Policji rozbiło gang produkujący na Mazowszu nielegalne papierosy.

Centralne Biuro Śledcze Policji i funkcjonariusze z Lubelskiego Urzędu Celno-Skarbowego zlikwidowali fabrykę nielegalnych papierosów w okolicach Piaseczna. Zabezpieczono ponad 3 miliony sztuk papierosów i 14 ton krajanki tytoniowej. Zatrzymano osiem osób.

Jak podała PAP kom. Iwona Jurkiewicz z Centralnego Biura Śledczego Policji, funkcjonariusze od kilku miesięcy badali sprawę zorganizowanej grupy przestępczej, która miała nielegalnie produkować papierosy, a następnie wprowadzać je na rynek.

"Policjanci jednocześnie wkroczyli na kilka wcześniej wytypowanych adresów w kilku miejscowościach województwa mazowieckiego. W jednej z miejscowości została zlikwidowana fabryka nielegalnie wytwarzanych papierosów" - poinformowała kom. Jurkiewicz. W działaniach CBŚP wspierali funkcjonariusze z Lubelskiego Urzędu Celno-Skarbowego z Białej Podlaskiej.

Według ustaleń PAP, fabryka mieściła się w powiecie piaseczyńskim, a magazyny w powiatach legionowskim, mławskim i ciechanowskim. Papierosy produkowane na Mazowszu trafiały głównie na lokalny rynek.

Straty Skarby Państwa liczone w milionach

Kom. Jurkiewicz ujawniła, że grupa była wyposażona w profesjonalny sprzęt, w tym także w drukarnię, w której podrabiano opakowania znanych światowych marek tytoniowych. "W jednej z hal było około 60 tysięcy wydrukowanych już opakowań" - powiedziała policjantka. CBŚP i celnicy ujawnili także maszyny do pakowania oraz foliowania wyrobów.

"W ramach prowadzonych czynności zabezpieczono ponad 3 miliony gotowych papierosów oraz 14 ton krajanki tytoniowej. Z ustaleń śledztwa wynika, że działalność tej grupy mogła narazić Skarb Państwa na straty w kwocie około 18 milionów złotych" - powiedziała Jurkiewicz.

Zatrzymano osiem osób, które w lubelskim wydziale Prokuratury Krajowej usłyszeli m.in. zarzuty udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Na wniosek prokuratora sześciu podejrzanych zostało tymczasowo aresztowanych przez lubelski sąd.

Rzeczniczka Izby Administracji Skarbowej w Lublinie, Marta Szpakowska podała, że w ostatnim czasie pojawia się więcej nielegalnych fabryk produkujących wyroby tytoniowe. "Dzięki współpracy i skutecznemu rozpracowywaniu środowisk przestępczych możliwe jest eliminowanie tego rodzaju przestępczego procederu" - powiedziała Szpakowska. Dodała, że wprowadzanie do obrotu podrabianych wyrobów tytoniowych to nie tylko milionowe straty Skarbu Państwa, ale też zagrożenie dla zdrowia potencjalnych palaczy. "Użyte do produkcji składniki są niskiej jakości, często zawierają zanieczyszczenia i inne substancje szkodliwe" - poinformowała rzeczniczka.