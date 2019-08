W nocy z niedzieli na poniedziałek poziom wody w Wiśle spadł do 33 centymetrów. To kolejny rekord tego lata.

Zdjęcie Widok z lotu ptaka na Wisłę na wysokości Mostu Gdańskiego, 11 sierpnia 2019 r. /Lukasz Szczepanski /Reporter

Jak podaje TVN Meteo, Wisła w Warszawie osiągnęła rekordowo niski poziom - 33 cm - w nocy z niedzieli na poniedziałek, ale już rano podniosła się do 38 cm.

2 sierpnia stan wody wynosił 37 cm.



W kolejnych dniach ma być lepiej. "We wtorek ma być 44 cm, w środę - 42, a do piątku Wisła może wezbrać do 50 cm - przekazał Grzegorz Walijewski, rzecznik prasowy IMGW.

Oznacza to, że raczej nie padnie historyczny rekord stanu wody w Wiśle.



W Warszawie do listopada 2017 r. istniała stacja wodowskazowa zlokalizowana w Porcie Praskim - "Warszawa-Port", na której najniższy stan wody zanotowano w sierpniu 2015 r. Wynosił wtedy 40 cm, a przepływ wody wyliczony z krzywej przepływu to 167 m3/s.



Obecnie stacja wodowskazowa na tym odcinku Wisły przeniesiona jest w okolice Mostu Śląsko-Dąbrowskiego i nosi nazwę "Warszawa-Bulwary". Minimalny stan wody odnotowany w Porcie Praskim (40 cm) odpowiada 26 cm w obecnej lokalizacji stacji.