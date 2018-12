Platforma Obywatelska ws. bonifikat przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przyznała się do oszustwa wyborczego - podkreślił we wtorek poseł PiS, były stołeczny radny Jarosław Krajewski. Dodał, że presja radnych PiS w tej sprawie zadziałała.

Zdjęcie Rafał Trzaskowski /Fot. Marek Lasyk/REPORTER /Reporter

Warszawscy radni PiS zapowiedzieli również, że zamieszczą na stronie internetowej wzór wniosku o bonifikatę oraz instrukcje, kiedy należy go złożyć i jak wypełnić.

We wtorek prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski poinformował, że zwróci się do przewodniczącej Rady Miasta Warszawy o zwołanie sesji w środę i o tym, że będzie rekomendował powrót do bonifikaty 98 proc. przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Przewodnicząca rady Ewa Malinowska-Grupińska (KO) poinformowała PAP, że nadzwyczajna sesję rady miasta ws. bonifikat przy przekształceniu użytkowania wieczystego planowana jest na czwartek, na godz. 10. Zastrzegła jednak, że nie otrzymała jeszcze wniosku o zwołanie sesji.

"Presja ma sens"

Warszawski PiS odniósł się do decyzji Trzaskowskiego podczas konferencji prasowej. Poseł PiS, były stołeczny radny Jarosław Krajewski dziękował warszawiakom oraz dziennikarzom i radnym, którzy - jak mówił - wywarli presję na Platformie Obywatelskiej ws. bonifikaty.

"Platforma Obywatelska przed wyborami głosowała za bonifikatą w wysokości 98 proc., popierając nasz program Prawa i Sprawiedliwości, który dąży do tego, żeby wielu warszawiaków miało pełne prawo własności, żeby stali się realnymi właścicielami" - powiedział Krajewski. Jak dodał, zapowiedź Trzaskowskiego dotycząca przywrócenia 98 proc. bonifikaty, oznacza że presja ma sens, a działania radnych PiS przyniosły spodziewany efekt.

"PO przyznała się do oszustwa wyborczego"

"Dzisiaj mamy przyznanie się Platformy Obywatelskiej do tego oszustwa wyborczego słowami Rafała Trzaskowskiego, prezydenta Warszawy z Platformy Obywatelskiej" - podkreślił poseł. "My jako klub radnych w Radzie Warszawy, jako 19-osobowy klub radnych PiS, będziemy dalej prowadzili konstruktywne działania jako opozycja, która patrzy na ręce prezydentowi Rafałowi Trzaskowskiemu, jak i klubowi radnych PO-KO" - zapowiedział Krajewski.

Poseł PiS zaapelował też do mieszkańców Warszawy o przekazywanie działaczom PiS informacji o tym, kiedy PO "będzie łamała swoje zobowiązania wyborcze".

Uchwała ws. bonifikat

Wiceprzewodniczący Rady Warszawy Dariusz Figura (PiS) przypomniał, że uchwała dot. bonifikat został w październiku przegłosowany przez radnych wszystkich opcji politycznych, a sam sprawa bonifikat została uwzględniona w budżecie m.st. Warszawy przedłożonym na 2019 r. Wycofanie się radnych Koalicji Obywatelskiej - mówił Figura - było dla niego szokiem.

"Ten projekt uchwały został wprowadzony w sposób nagły, niespodziewany, bez żadnej zapowiedzi i konsultacji. A skutki tego projektu, to 1 mld 700 mln zł z kieszeni warszawiaków" - zaznaczył Figura.

Zapowiedź interpelacji

Wiceprzewodnicząca klubu PiS w Radzie Warszawy Alicja Żebrowska zapowiedziała, że klub PiS złoży na najbliższej sesji interpelację z zapytaniem do prezydenta stolicy, jaka jest skala podwyżek za użytkowanie wieczyste w Warszawie, którą urzędnicy nazywają "aktualizacją". Ponadto radni będą chcieli zapytać o skalę tych podwyżek w 2019 r.

Żebrowska poinformowała również, że w dzielnicy Targówek odbędzie się nadzwyczajna sesja zwołana na wniosek radnych PiS, podczas której radni będą chcieli przegłosować stanowisko "wzywające prezydenta Rafała Trzaskowskiego do wycofania się z uchwały z 13 grudnia i powrotu do uchwały z 18 października".

Radny Wiktor Klimiuk poinformował, że na stronie internetowej: www.warszawskipis.pl do końca roku pojawi się wzór wniosku o bonifikatę i instrukcja, kiedy należy go złożyć i jak wypełnić. Na stronie pojawi się też harmonogram dyżurów radnych, którzy będą dyżurowali w tej sprawie i pomagali złożyć wniosek.

"Postawa klubu PO-KO w ostatnich dniach wyraźnie pokazuje, że warszawiacy nie mogą liczyć na żadną pomoc z ich strony, jeżeli chodzi o bonifikaty w zakresie przekształcenia użytkowania wieczystego" - ocenił Klimiuk.

Zmniejszona bonifikata

W połowie października, przed wyborami samorządowymi, Rada Warszawy przyjęła uchwałę ustanawiającą 98-procentową bonifikatę jako standardową, a 99-procentową w przypadku użytkowania wieczystego trwającego powyżej 50 lat. Te stawki miały obowiązywać od 1 stycznia 2019 roku. Wówczas stosowny projekt uchwały przedstawił wiceprzewodniczący rady Dariusz Figura (PiS), a poparli go jednomyślnie wszyscy radni biorący udział w głosowaniu.

W miniony czwartek Rada Warszawy zdecydowała o zmniejszeniu bonifikaty przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości z 98 proc. do maksimum 60 proc. Przeciw zmianie protestowali radni PiS. Projekt wniósł na sesję wiceprezydent stolicy Robert Soszyński. Podał, że przy 98-proc. bonifikacie utrata przychodów Warszawy jest szacowana w stosunku do zerowej bonifikaty na poziomie 3,5 mld zł, a w stosunku do 60-proc. bonifikaty - na poziomie około 1,8 mld zł.