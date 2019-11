Śródmiejscy policjanci zatrzymali 37-letniego mężczyznę, który zaczepiał przypadkowe osoby, a kiedy jedna z nich powiadomiła o tym policję, uderzył ją pięścią w twarz - poinformował nadkom. Robert Szumiata ze śródmiejskiej policji.

Zdjęcie Policja; Zdj. ilustracyjne /Damian Klamka /East News

Do zdarzenia doszło we wtorek, 26 listopada. "Około godziny 18 operator numeru alarmowego 112 odebrał telefon od przerażonej kobiety, która była świadkiem napaści mężczyzny na przypadkowego przechodnia" - przekazał Szumiata. Jak ustalili policjanci, 37-latek najpierw bez powodu rzucił telefonem w mężczyznę, a zaraz po tym przewrócił go na chodnik i zaczął bić.

"Następnie 37-latek zaatakował dzwoniącą na policję kobietę widząc i słysząc, że ta zaalarmowała funkcjonariuszy prosząc ich o interwencję" - dodał policjant.

Mężczyzna uderzył kobietę pięścią w twarz oraz zniszczył jej okulary warte 1,5 tys. złotych. Chwilę później funkcjonariusze zatrzymali 37-latka.

"Podczas przeszukania w kieszeni jego kurtki znaleźli słoiczek z marihuaną. 37-latek był pijany i bardzo agresywny, znieważał interweniujących policjantów, a rannej kobiecie groził śmiercią" - podał nadkomisarz.

Mężczyzna po wytrzeźwieniu usłyszał zarzuty naruszenia nietykalności cielesnej osoby interweniującej na rzecz ochrony bezpieczeństwa, kierowania gróźb karalnych, znieważenia policjantów oraz posiadania narkotyków. Dziś sąd zdecyduje, czy 37-latek zostanie tymczasowo aresztowany na trzy miesiące.

Może mu grozić nawet do pięciu lat więzienia.