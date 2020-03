Warszawa: Atak nożownika. Jedna osoba nie żyje

Na warszawskim Mokotowie dwóch mężczyzn zostało zaatakowanych nożem. Jeden z nich zmarł, a drugi z raną ciętą trafił do szpitala - przekazał we wtorek wieczorem rzecznik Komendy Stołecznej Policji nadkom. Sylwester Marczak. Dodał, że trwają poszukiwania sprawców.

Jak przekazał rzecznik Komendy Stołecznej Policji, do zdarzenia doszło we wtorek po godzinie 21 przy ulicy Hańczy. "Dwóch pokrzywdzonych zostało zaatakowanych nożem. Młodszy z raną ciętą trafił do szpitala" - poinformował nadkomisarz. Dodał, że drugi pokrzywdzony, pomimo wysiłku załogi karetki pogotowia, zmarł.

"Na miejscu pracują policjanci z Komendy Rejonowej Policji II oraz z Wydziału do walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw KSP. Wystawiono punkty kontrolno-blokadowe. Ponadto ściągnięto na miejsce psa tropiącego" - tłumaczył policjant.

Wskazał, że funkcjonariusze zabezpieczyli do sprawy nagrania z monitoringów. "Trwają poszukiwania sprawców" - zaznaczył.

"Czynności na miejscu są nadzorowane przez prokuratora" - dodał.