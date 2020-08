Warszawa: Awaria "Czajki". Rafał Trzaskowski zwrócił się do rządu o pomoc

- Zwróciłem się do rządu o pomoc w ponownym wykorzystaniu mostu pontonowego do transportu ścieków - oświadczył prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Zdjęcie Rafał Trzaskowski /Leszek Szymański /PAP

Rafał Trzaskowski poinformował także, że trwają rozmowy z kilkoma firmami, które wykonają przecisk rur stalowych pod Wisłą. - Po otrzymaniu ofert powiemy o potrzebnym na tę operację czasie - przekazał.

- Dzięki firmie ITWH, po przeprowadzonych analizach, mamy wiedzę, w jaki sposób przeprowadzić przecisk rur stalowych pod Wisłą. Od kilku dni prowadzimy rozmowy o podjęciu się tego zadania. Firmy mają przedstawić oferty, wtedy powiemy o czasie. Naszym priorytetem jest zatrzymanie wycieku ścieków i w związku z tym zwróciłem się do premiera i do rządu, aby wykorzystać doświadczenia sprzed roku i o udostępnienie mostu pontonowego - przekazał prezydent stolicy.

W sobotę, 29 sierpnia, doszło do awarii rury przesyłowej do oczyszczalni ścieków "Czajka" w Warszawie. W efekcie prowadzony jest tam awaryjnych zrzut ścieków do Wisły.